I semi di papaya sono incredibilmente utili per la buona salute dell’intestino, del fegato e dei reni. Scopri perchè fanno bene e come consumare questi semi.

Anche se la maggior parte delle persone li butta via, i semi di papaya sono effettivamente commestibili. Mangiare piccole quantità può fare miracoli per la tua salute. Ecco 8 incredibili benefici di questi preziosi semi che dovresti conoscere.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Semi di papaya, 8 benefici per la salute

I semi di papaya sono estremamente utili e proteggono il corpo da alcune malattie, come disturbi intestinali e del fegato, vermi intestinali, febbre dengue e molto altro ancora. Ecco cosa dovresti sapere su questi preziosi semi:

1. Promuovono la salute del fegato

I semi di papaya contengono nutrienti essenziali ed efficaci nel trattamento della cirrosi epatica. Basta schiacciare 5 o 6 semi di papaya e aggiungerli ai tuoi succhi, il succo di lime è particolarmente raccomandato. Assumi questa miscela auna volta al giorno per un mese.

D’altra parte, mangiare piccole quantità di semi di papaya può stimolare la pulizia del fegato e proteggere contro le malattie di questo organo vitale.

2. Promuovono la salute dei reni

Uno dei vantaggi dei semi di papaya è la prevenzione di alcuni problemi legati ai reni. Secondo uno studio condotto dalla Karachi University, i semi di papaya possono aiutare a trattare e prevenire malattie renali come l’insufficienza renale.

3. Hanno proprietà anti-infiammatorie

I semi di papaya hanno proprietà antinfiammatorie molto potenti, che li rendono molto efficaci nell’alleviare l’artrite, i dolori articolari, il gonfiore e il rossore.

4. Proprietà antibatteriche e antivirali

Anche piccole quantità di semi di papaya si sono dimostrate efficaci nella lotta contro i batteri pericolosi, come lo stafilococco, l’E. coli e la salmonella.

Combattere le infezioni virali, prevenire la febbre dengue e la febbre tifoide sono altri benefici dei semi di papaya. Inoltre, in Nigeria, mescolare i semi di papaya con il latte è un ottimo rimedio contro la febbre tifoide. Questi semi sono anche ampiamente usati in Costa Rica per combattere la febbre dengue. Quest’ultima può anche essere trattata con un succo a base di foglie di papaya.

Preparazione del succo di papaya

– Prendi 2 foglie di papaya, lavale e tagliale a pezzetti. Quindi schiacciare alcuni pezzi di papaya e filtrarli con un panno.

– Otterrai 2 cucchiai di succo, mescolali con foglie di papaya tagliate a pezzi e bevilo.

– Assumine due cucchiai una volta al giorno.

5. Prevenire il cancro

Prevenire il cancro è un altro vantaggio dei semi di papaya. Questi semi contengono isotiocianato, un composto che impedisce la diffusione delle cellule tumorali. L‘isotiocianato è particolarmente utile nella lotta contro la leucemia, il cancro al seno, il cancro del polmone e il cancro alla prostata.

6. Inseguendo i parassiti

I semi di papaya contengono carpaine, un alcaloide che agisce contro i vermi intestinali e le amebe parassitarie. Inoltre, la papaya è un frutto che stimola il metabolismo delle proteine ​​nel corpo, creando un ambiente estremamente ostile nel tratto digestivo per cacciare i parassiti.

Secondo alcuni studi, il 75% dei bambini in Nigeria viene sverminato con un’assunzione di 7 giorni di succo di semi di papaia.

7. Un contraccettivo naturale

Ecco un vantaggio dei semi di papaya sicuramentemolto interessante. Contrariamente ai contraccettivi che possono sviluppare problemi di salute, specialmente se presi per lungo tempo, i semi di papaia sono contraccettivi naturali completamente sicuri ed efficaci per uomini e donne. Infatti, per secoli, nell’Asia meridionale e nel subcontinente indiano, uomini e donne hanno tradizionalmente usato la papaya e i semi come contraccettivi naturali.

Prendere un cucchiaino di semi di papaya ogni giorno per 3 mesi può ridurre la quantità di sperma negli uomini, lasciando intatta la libido. Tuttavia, questo effetto è solo a breve termine, non appena i semi di papaia non vengono più consumati, la fertilità ritorna normale. È comunque necessario consultare il medico prima di optare per questo tipo di contraccezione.

8. Stimola la digestione

La papaia e i suoi semi hanno un alto contenuto di papaina. Quest’ultimo è un enzima estremamente benefico per la digestione di proteine ​​e grassi. D’altra parte, i composti di papaya possono stimolare la digestione, limitare la stitichezza e alleviare il gas e il gonfiore.

Come consumare i semi di papaya?

Goditi tutti i benefici dei semi di papaya aggiungendoli alle vinaigrette, mescolandoli con latte, miele o ai tuoi succhi.

Avvertenze

I benefici per la salute dei semi di papaya sono molteplici. Ma il consumo eccessivo di questi semi può causare effetti collaterali indesiderati, specialmente durante la gravidanza.

Pertanto, le donne incinte o che allattano dovrebbero evitare di mangiare semi di papaia o papaya verde, ricchi di enzimi. D’altra parte, i semi di papaya hanno potenti effetti antiparassitari, ma possono essere troppo forti per il tratto digestivo dei bambini. Consulta un medico prima di assumere o far assumere i semi di papaya ai bambini.

Fonte: Santè+

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI