Scopri come ogni segno zodiacale dimostra di essere invidioso. I modi di fare che indicano invidia secondo le stelle.

L’invidia è un sentimento il più delle volte spiacevole sia da provare che da ricevere. Si tratta di qualcosa che le persone fanno davvero fatica a controllare e che il più delle volte negano, limitandosi a provarlo in silenzio. Sebbene esistano sia l’invidia positiva che quella negativa, quest’ultima è quella che ha il sopravvento e quando diventa tanta spinge le persone ad agire in modo poco sensato, esprimendo spesso il peggio di se.

Visto che anche questo sentimento può dipendere, almeno in parte, dall’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto come i vari segni esprimono la gelosia e qual è il lato hot di ogni segno zodiacale, approfondiremo l’argomento invidia cercando di capire come la mostrano i vari segni. Per avere un’idea più chiara, visto che si tratta di qualcosa che è estremamente legato al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo relativo segno zodiacale che si vuole controllare.

Oroscopo: come i vari segni dimostrano di provare invidia

Ariete – Mettendosi subito in competizione

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che tendono a provare invidia per coloro che reputano più fortunati o che secondo il loro modo di pensare riescono ad ottenere le cose senza troppi sacrifici. Quando si accorgono che qualcuno ha qualcosa che a loro manca, entrano subito in competizione iniziando a decantare ciò che hanno loro e cercando in tutti i modi di far apparire il loro mondo nettamente migliore. Allo stesso tempo cercano di ottenere quanto gli manca e non tanto per un particolare desiderio ma perché non sopportano l’idea di essere da meno.

Toro – Cercando di migliorarsi

I nativi del Toro sono persone per lo più concentrate sulla propria vita. Per questo motivo la loro invidia è solitamente di tipo positivo. Vedendo qualcuno che ha ciò che vorrebbero, infatti, il loro primo pensiero è quello di attivarsi per ottenere le medesime cose. Per loro è difficile provare sentimenti negativi e a meno di non essere in rapporti negativi già in precedenza, tendono ad ammirare chi ha più di loro e non il contrario. Sicuri delle proprie capacità sono infatti consapevoli che se desiderano qualcosa devono solo mettersi al lavoro per ottenerla.

Gemelli – Facendo i capricci

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un modo buffo di esprimere l’invidia. Quando la provano, infatti, tendono a lamentarsi e a non nasconderla minimamente, spiegando come si sentono e perché. Ciò dipende dal loro essere persone schiette e aperte che poco si interessano del giudizio altrui e che per questo motivo agiscono liberamente senza nascondere nulla né a se né agli altri. Un atteggiamento che tutto sommato gioca in loro favore, rendendoli persone sempre pronte a conoscersi meglio a migliorarsi là dove capiscono di avere delle mancanze.

Cancro – Incupendosi

Quando provano invidia, i nativi del Cancro tendono ad adombrarsi in modo più che visibile. Lo fanno perché si sentono improvvisamente a disagio ed incapaci di capire come agire in merito a ciò che provano. Ciò fa si che si crei della tensione dovuta per lo più al loro cambiamento di atteggiamento che può variare in base alle persone con cui hanno a che fare. Quando sono in confidenza, infatti, possono addirittura svelare ciò che provano dando sfogo ai propri sentimenti. In caso contrario preferiscono tenere tutto per se, rischiando però di confondere gli altri fino ad arrivare a mettere a rischio il rapporto.

Leone – Cercando di avere di più

I nati sotto il segno del Leone sono abituati a darsi da fare per soddisfare le proprie ambizioni, per questo motivo quando si trovano a provare invidia, questa non tende a durare molto, evitando di diventare un problema. Se si trovano a non poter arrivare a ciò che vorrebbero, però, il loro atteggiamento potrebbe cambiare al punto da spingerli ad allontanarsi da coloro che invidiano e questo perché ai loro occhi devono essere sempre in cima alla lista e superiori a coloro che conoscono. Avere qualcosa in meno rispetto agli altri, infatti, per loro è un pensiero davvero intollerabile.

Vergine – Aprendosi alla critica

Quando provano invidia per qualcuno, i nativi della Vergine tendono a criticare esattamente ciò che si trovano a desiderare. Cercano dentro di se dei difetti o dei motivi per cui una data cosa non può essere così positiva e quando ci riescono o pensano di esserci riusciti, si aprono alla critica, incuranti di cosa può provare l’altra persona. È qualcosa che fanno non tanto per cattiveria ma per mettere a tacere il senso di disagio che altrimenti proverebbero costantemente.

