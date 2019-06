Ecco 10 segni da osservare nei piedi che mostrano che qualcosa non va nel tuo corpo.

Anche se i tuoi piedi sono la parte del corpo più lontana dal cuore, sono i primi a indicare l’eventuale esistenza di problemi di salute, ecco perchè anomalie nel loro aspetto andrebbero ben esaminate ed in ogni caso il loro aspetto andrebbe regolarmente monitorato.

Piedi: 10 segni che il corpo ha un problema di salute

Segno 1: l’assenza di peli sulle dita

Mentre la maggior parte delle donne preferisce avere le dita dei piedi senza peli per ragioni estetiche, un’assenza di peli può indicare un problema di salute come una cattiva circolazione del sangue. Infatti, secondo il dottor Carolyn Mekalun, chirurgo ortopedico, l’improvvisa perdita di peli è un segno che il flusso di sangue ai piedi non è sufficiente a sostenere la crescita dei peli. È possibile che il cuore non pompi abbastanza sangue ai piedi, quindi dovresti consultare un medico per verificare la tua salute.

Segno 2: crampi ai piedi

Avere crampi ai piedi è un problema di salute molto comune che può essere collegato a diversi disturbi: un disturbo neurologico, disidratazione o malnutrizione. Ogni giorno, dovresti bere molta acqua, soprattutto se pratichi sport e dovresti anche preferire cibi ricchi di potassio, magnesio e calcio per prevenire questi fenomeni. Per un sollievo immediato, il dottor Carolyn Mekalun raccomanda un pediluvio caldo mentre si allungano in acqua con le dita dei piedi.

Segno 3: ferite su piedi che non guariscono

Se hai piaghe ai piedi che non guariscono, questo è probabilmente un segno di diabete. Infatti, un livello elevato di zucchero nel sangue sottovalutato per lungo tempo, può causare lesioni agli arti inferiori, ferite, senza che la persona provi alcun dolore. Le persone con diabete dovrebbero controllare ogni giorno le lesioni, come infezioni fungine o piaghe ai piedi.

Una ferita che non guarisce può anche essere un sintomo di cancro della pelle. Infatti, il melanoma può apparire su qualsiasi parte del corpo, anche tra le dita dei piedi. Meglio in ogni caso avvalersi del consulto di un dermatologo, che esaminerà il vostro corpo e osserverà anche i vostri piedi molto da vicino, dice il dottor Carolyn Mekalun, anche tra le dita dei piedi.

Segno 4: piedi freddi

L’ipotiroidismo è la condizione di salute più comune che causa piedi freddi che non c’è verso di scaldare. Se hai più di quarant’anni, è possibile che tu abbia un disturbo della tiroide. Esso può anche portare a perdita di capelli, vertigini, aumento di peso rapido, disturbi depressivi, ecc. Puoi controllare la funzione della tua tiroide attraverso un semplice esame del sangue. Se l’ipotiroidismo è dimostrato, il medico prescriverà un trattamento appropriato.Tiroide: 8 segni che rivelano disturbi della tiroide.

Segno 5: una crescita (anormale) dell’alluce

Se noti un rapido aumento delle dimensioni dell’alluce, il suo aspetto cambia e diventa rosso, irritato o gonfio, hai bisogno di cure mediche immediate. Le cause più comuni di questa condizione sono: gotta, infezione, artrite o lesioni fisiche.

Segno 6: intorpidimento delle dita dei piedi o dei piedi stessi



Una sensazione di intorpidimento in entrambi i piedi è di solito un segno di diabete, una conseguenza dell’alcolismo cronico o l’effetto collaterale della chemioterapia. Ma se si sente intorpidimento in un piede, questo sintomo può essere correlato a un nervo schiacciato nella parte posteriore o del piede probabilmente causato dall’aver indossato scarpe inadeguate. In questo caso è necessario un antidolorifico.

Segno 7: L’alluce valgo

La cipolla che appare sull’alluce non è sempre legata all’uso dei tacchi alti, nonostante ciò che pensano tutti. Al contrario, è una malformazione genetica del piede che può peggiorare indossando scarpe inadeguate. Questa deformità del piede è spesso accompagnata da una cipolla, a causa di una deviazione del primo metatarso e dell’alluce. Questa anomalia a volte richiede un intervento chirurgico.

Segno 8: un dolore al tallone

La fascite plantare è causata dallo stiramento o dalla rottura della fascia plantare, la membrana fibrosa che si estende dall’osso del tallone alla base delle dita dei piedi. Provoca un dolore al tallone molto intenso, che di solito si verifica quando ti alzi dal letto o quando ti alzi da una sedia. Può peggiorare se si indossano scarpe errate o se ci si allena in modo regolare. Infatti, gli atleti sono i più colpiti da questo tipo di malattia del piede.

Segno 9: Peeling e prurito ai piedi

Se avverti un prurito ai piedi e una pelle secca che diventa squamosa, probabilmente hai un’infezione da lievito (infezione fungina causata dal fungo Candida). Questo può essere efficacemente curato con crema antifungina e con una buona igiene dei piedi. L’altra causa di questo prurito può essere la psoriasi, una condizione della pelle che solo un dermatologo può diagnosticare.

Segno 10: le unghie gialle

Le unghie gialle vengono talvolta interpretate come un segno di invecchiamento, soprattutto se accompagnate da sfaldamento delle unghie. Ma le unghie gialle possono anche essere un segno di infezione fungina che può essere facilmente trattata con una crema adatta. D’altra parte, le donne che lucidano regolarmente le unghie hanno solitamente unghie gialle.

