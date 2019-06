Irama risponde ai fan e vola all’estero: ecco perché

Seguitissimo sui social e amatissimo sopratutto dai più giovani, Irama ha finalmente rotto il silenzio e ha risposto ai fan: si trasferirà all’estero..

Si è sentito parlare molto di lui negli ultimi mesi, soprattutto dopo la sua partecipazione a Sanremo e dopo la sua intensa relazione con Giulia De Lellis.

Nonostante le tante critiche sulla sua carriera musicale e il gossip che spesso lo ha riguardato, Irama sembra essere però un artista molto concentrato sul suo lavoro e che si concede pochi momenti di interazione con i fan, soprattutto sui social.

Proprio per questo ha sorpreso la sua decisione di aprire un momento, nelle sue IG stories, in cui i suoi fan potevano fare delle domande a cui lui stesso avrebbe risposto sempre attraverso i mini-video da 15 secondi.

I fan quindi si sono sbizzarriti, e non hanno mancato di fargli notare (con ironia e bonarietà) che quello era un evento più unico che raro. Tante sono le domande che sono arrivate al vincitore di Amici e a cui lui stesso ha risposto, ma ce n’è una in particolare che sembra aver colpito più delle altre..

Irama parla con i fan su Instagram e confessa: a breve andrà a vivere all’estero. Ecco dove e perché

A far rimanere tutti a bocca aperta infatti, è stata la risposta del cantautore a una domanda apparentemente innocua. Al messaggio che chiedeva “dove vorresti vivere?”, la notizia non è arrivata a tardare: “a breve probabilmente andrò a vivere a Miami“.

Il motivo, da parte di Irama, non è stato specificato. Si pensa però che questo rientri nei viaggi “di routine” per i cantanti, soprattutto per quelli italiani: prima di lui lo hanno già fatto, per fini lavorativi, anche Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso e tanti altri. Che questo periodo negli USA serva per registrare qualche nuovo pezzo?

In ogni caso, i più affezionati possono tirare un sospiro di sollievo: questa scelta infatti, non sembra per ora cambiare i piani e gli appuntamenti del cantante, che sarà comunque in tour e presenzierà agli “instore” in Italia.

