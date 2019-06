Grande Fratello: la classifica completa dei vincitori della sedicesima edizione.

Anche per quest’anno il Grande Fratello si è concluso, decretando un vincitore che come ormai tutti sapranno è Martina Nasoni.

Una vittoria voluta dal pubblico e accettata da molti per via dei concorrenti rimasti in gara, alcuni dei quali non esattamente nel cuore di chi ha seguito la casa più spiata d’Italia per tutti questi mesi.

Si è trattato infatti di una gara all’ultimo sangue tra la Nasoni ed Enrico Contarin che per tutta la durata del programma si sono dimostrati essere tra i preferiti per via del loro modo di fare e di vivere il gioco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Vincitore del Grande Fratello 2019 chi è? Trionfa Martina Nasoni

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il Grande Fratello e la vita dei suoi concorrenti CLICCA QUI!

Grande Fratello: ecco la classifica

Con un’edizione come sempre discussa ma indiscutibilmente vista e apprezzata dal pubblico da casa, il Grande Fratello si è infine concluso, portando ad un vincitore e, ovviamente a dei vinti. A seguire la classifica dei primi tre posti:

Martina Nasoni Enrico Contarin Gianmarco Onestini

Nomi che rientrano tra quelli che il pubblico ha percepito da subito come personaggi in grado di portare a casa la vittoria e di divertire senza appesantire troppo il programma. Contenuti per certi versi e in grado di farsi notare per altri, hanno tenuto banco a personaggi più noti o più chiacchierati come, ad esempio, Francesca De Andrè che se fino ad un certo punto era quasi tra i papabili è rapidamente scesa nella classifica dei concorrenti più apprezzati per via di una serie di scenate fatte all’interno della casa.

Ovviamente resta chi avrebbe voluto Enrico al primo posto o chi sognava una vittoria per Gianmarco Onestini. Al di là delle normali polemiche che come ogni anno lasciano il tempo che trovano, la vincitrice è stata accolta con un certo calore e accettata quasi all’unanimità.

Da non dimenticare il quarto posto che è toccato a Daniele Dal Moro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Francesca De Andrè: accoglienza choc e scontro con Mila Suarez

Ed ora, ad edizione finita, i fan più assidui saranno già felici per la conferma arrivata proprio ieri sera da Barbara d’Urso che ha annunciato a sorpresa la diciassettesima edizione del programma che andrà in onda nel 2020 e che, ovviamente, salvo cambiamenti improvvisi sarà presentata ancora una volta da lei.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Enrica Piamonte piange in diretta: splendido messaggio dai genitori

Luca Onestini contro il Grande Fratello: ancora polemica e salta la finale

Taylor Mega vs Francesca De Andrè: “tet*e e cu*o? Non arriverai al mio livello