Grande Fratello: Luca Onestini ha commentato a caldo il terzo posto ottenuto dal fratello Gianmarco.

Come molti sapranno, Luca Onestini non ha preso parte alla grande finale del Grande Fratello e non certo per sua volontà. Come spiegato proprio ieri in un post, infatti, l’ex tronista non è stato invitato ed anzi, pare gli sia stato proprio vietato l’accesso all’ultima puntata del programma. Il tutto, si pensa, per le recenti polemiche che avrebbe fatto in merito alla presenza del fratello Gianmarco Onestini nella casa e al quale, a suo avviso, non è stata data abbastanza evidenza.

Ieri sera, quindi, Luca ha potuto seguire la diretta da casa e così ha fatto, invitando fino all’ultimo i suoi follower a votare per il fratello e facendo il tifo per lui. Inutile dire che non sono mancati i commenti a caldo sul terzo posto ottenuto dal fratello.

Luca Onestini e i commenti a caldo sul terzo posto di Gianmarco

Durante la finale di ieri sera non sono mancati i commenti a caldo di Luca Onestini che, ad esempio, ha ironizzato sul tempo concesso al fratello durante la visita della madre. Tre minuti di incontro che lui stesso ha mostrato in video scrivendo: “3 minuti, anche troppo tempo, no?”

Una polemica che è quindi proseguita anche senza la sua presenza in studio e che si è fatta da parte solo per incoraggiare il fratello durante il televoto e per celebrarlo nel momento in cui è arrivato terzo.

“Ragazzi è finita, siamo arrivati terzi. Comunque grazie, grazie, grazie di cuore lo stesso. Un super ottimo arci ultra mega risultato. Sbaglio o c’è qualcun altro qua in famiglia che è arrivato terzo? E niente, grazie a tutti voi che avete votato, che avete sempre sostenuto Gianmarco, che lo sostenete. Grazie davvero di cuore. Un bacione enorme e buona notte.”

A concludere il tutto le immagini che il Grande Fratello ha regalato a Gianmarco, mostrando i momenti più intensi all’interno della casa. Un momento prezioso che si è concluso con il congedo da parte di Barbara d’Urso e con il commento di Luca che ha sussurrato un “E certo…” come a voler evidenziare ancora una volta la scarsa presenza in video che il fratello ha avuto rispetto ad altri personaggi. Niente vittoria, quindi, per Gianmarco Onestini ma la certezza che i suoi modi tranquilli e l’educazione che ha sempre mostrato all’interno della casa, rimarranno nel cuore del pubblico che nel caos di tanti altri concorrenti ha sicuramente apprezzato la sua presenza, forse meno evidente ma sicuramente in grado di arrivare a molti.

