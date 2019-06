Giulia de Lellis e Andrea Iannone assieme in un ristorante di Milano. A rovinare il momento romantico, la rissa con un paparazzo.

In treno da Verona a Milano Giulia de Lellis ha incontrato il suo nuovo presunto boyfriend in un ristorante del capoluogo lombardo. La serata della influencer ed ex corteggiatrice è stata però rovinata dall’arrivo di un fotografo, poi aggredito dalla compagnia che stava accompagnando la coppia.

Per approfondire l’argomento, cliccate qui—>De Lellis – Iannone: rissa con un paparazzo a Milano

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI