Daniele De Rossi andrà ai Los Angeles FC – VIDEO

Daniele De Rossi, l’ex capitano giallorosso andrà ai Los Angeles FC. Bocciata la proposta del Boca Juniors – VIDEO

Daniele De Rossi, ormai ex capitano giallorosso andrà ai “Los Angeles FC”. Almeno secondo l’Espn che questa mattina ha dato per fatto il passaggio di De Rossi al club statunitense.

Niente da fare, quindi, per il Boca Juniors, anche se fino all’ultimo Nicolas Burdisso ha provato a convincere l’ex capitano. La decisione pare presa. Un nuovo capitolo sta per iniziare. Auguri a Daniele per questa nuova avventura tutta americana.

