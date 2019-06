Oroscopo: scopri che tipo di donna sei in base al tuo segno zodiacale.

Quando si parla di carattere, è difficile definire una persona in base ad un solo parametro e questo perché ognuno di noi, nel bene e nel male, racchiude in se diverse caratteristiche che messe insieme finiscono con il dare una “forma” al modo di essere e di vivere la vita. Se si pensa alle persone in base ad una sola caratteristica, con molta probabilità si avrà solo un’idea di ciò che sono realmente, quell’idea però può rappresentare un’indicazione iniziale specie se si sceglie la caratteristica che tra tutte è maggiormente influenzata dalle stelle.

Oggi, quindi, dopo aver visto come riconoscere la gelosia nei vari segni zodiacali e qual è la caratteristica hot di ogni segno dello zodiaco, scopriremo insieme che tipo di donna si nasconde dietro ogni segno zodiacale. Trattandosi di un aspetto che ha a che fare con ciò che si è nel profondo, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un quadro più preciso.

Che tipo di donna sei? Te lo dicono le stelle

Ariete – La donna avventurosa

Per le stelle sei sicuramente una donna avventurosa, attiva e sempre pronta a mettersi in gioco. La tua vitalità non è seconda a nessuno specie quando si tratta di provare qualcosa di nuovo e di sperimentare emozioni nuove. Se ti trovi al centro di una competizione la tua voglia di rivalsa è unica e ti porta ad impegnarti con tutte le tue forze per raggiungere lo scopo. L’avventura è il tuo pane quotidiano e ti consente di essere sempre sul pezzo, esattamente come ci si aspetta da te.

Toro – La donna sofisticata

Il tuo modo di fare e di pensare ti rende una donna sofisticata e difficile da capire al primo sguardo. Della vita ti piace godere di ogni istante prezioso e condividere ogni momento con le persone che più ami. A tratti conservatrice sei una persona con idee chiare e con tanta voglia di arrivare sempre al punto di arrivo. E se per farlo è necessario impegnarsi più del dovuto sei pronta a farlo a patto di essere certa del risultato. Ottima amica, in amore risulti difficile da conquistare ma una volta stabilito un contatto sai ripagare della lunga attesa grazie a dolcezza e serietà.

Gemelli – La donna estroversa

La prima cosa che si nota di te è il tuo essere estroversa e sempre pronta a fare nuove amicizie. Simpatica come poche sai sempre attirare l’attenzione e conquistare chiunque ti si avvicini grazie ai tuoi modi sempre eccentrici e carichi di passione. Il tuo umore ricco di alti e bassi e la voglia che hai di immergerti sempre in situazioni diverse fanno il resto, portandoti ad avere così tanti conoscenti da non riuscire quasi a tenerne il conto. Per fortuna sai come distinguere amici veri da quelli che è meglio lasciare come superficiali e sebbene le tue idee in proposito siano sempre nette e precise, sai anche come non darlo a vedere e tutto grazie alla cordialità che ti contraddistingue facendo di te la compagnia ideale per chiunque ti incroci anche solo una volta nella sua vita.

Cancro – La donna amorevole

Una delle tue caratteristiche principali? La voglia di amare che unita al tuo essere romantica e sorprendentemente coccolona fa di te una persona estremamente amorevole seppur con i suoi lati negativi. Lati che vengono spesso accettati a fronte di quanto riesci a dare quando sei sinceramente legata a qualcuno. Essere importanti per te, infatti, aiuta gli altri a sentirsi così speciali da arrivare a sopportare qualche scenata di gelosia di troppo o dei momenti di tensione pur di non perdere il ruolo in primo piano che solo con te sentono di riuscire ad avere. E poi, diciamocelo, quando vuoi bene a qualcuno sai davvero come trasmettere i tuoi sentimenti.

Leone – La donna intraprendente

Di te si potrebbero dire tante cose ma di sicuro una delle caratteristiche principali che ti accompagna in ogni momento della tua vita è il tuo essere intraprendente. Nella vita, infatti, affronti ogni situazione prendendola di petto e agendo nel modo migliore per ottenere il meglio. Amando stare al centro dell’attenzione, non ti lasci andare ad inutili timidezze, approcciando chiunque senza mezzi termini. Questo fa di te una persona interessante e piacevole da frequentare, soprattutto per i tanti spunti che sai dare e per il fatto che in tua compagnia è davvero difficile annoiarsi.

Vergine – La donna pratica

Se c’è un aspetto che ti contraddistingue più di qualsiasi altro questo è il tuo essere una persona pratica. A ciò si unisce una razionalità che da sempre ti consente di ponderare con calma le varie situazioni, arrivando a gestirle con la giusta calma ed in modo da riuscire ad ottenere i risultati migliori che poi sono quelli che desideri. Questo tuo modo di essere è spesso ammirato dagli altri perché ti fa apparire come una persona posata e sicura di se, sempre in grado di cavarsela al di là delle situazioni che gli pongono dinanzi e tutto perché munita, tra le altre cose, del giusto intelletto.

