Chi sarà il vincitore del Grande Frateo 2019? Oggi, unedì 10 giugno, in prima serata su canale 5, Barbara D’Urso, affiancata da Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, conduce la finalissima del Grande Fratello 2019. A contendersi la vittoria sono i quattro finalisti Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Daniele Da Moro e Gianmarco Onestini. Ai finalisti già scelti dal pubblico, si aggiungerà un quinto finalista ad inizio puntata. Per tutta la settimana, si sono sfidati al televoto Enrico Contarin, Erica Piamonte e Francesca De Andrè: solo uno dei tre conquisterà il quinto posto in finale, chi sarà?

Vincitore Grande Fratello 2019: sfida tra Enrico Contarin e Martina Nasoni?

Nonostante non sia ancora sicuro di essere uno dei cinque finailsti essendo ancora al televoto con Erica Piamonte e Francesca De Andrè, il grande favorito per la vittoria del Grande Fratello 2019 è Enrico Contarin che ha conquistato il pubbico con la sua spiccata simpatia e aprendo il suo cuore parlando della maattia della mamma. Favoriti per vincere la sedicesima edizione del reality show sono anche Martina Nasoni, la ragazza con il cuore di latta che ha vissuto un percorso molto intenso all’interno della casa e Gennaro Lillio che ha vissuto totalmente il proprio interesse per Francesca De Andrè.

A spuntarla, però, potrebbe essere anche Gianmarco Onestini nonostante le frecciatine che il fratello Luca sta lanciando verso il reality show. Gianmarco, infatti, come Enrico e Martina, è molto amato sui social e potrebbe rubare la vittoria ai compagni. A sorpresa, sul carro dei vincitori potrebbe salire anche Erica mentre non sembrano avere molte possibilità di vincere Daniele Dal Moro e Francesca De Andrè. Chi sarà, dunque, il vincitore del Grande Fratello 2019?

