Stasera in tv: palinsesto lunedì 10 giugno

Rai Uno – Con il cuore Nel nome di Francesco (Evento)

Carlo Conti conduce, in diretta dal sagrato della Basilica di San Francesco D’Assisi, la serata benefica che da 17 anni sostiene chi versa in difficoltà grazie all’intervento dei grandi della musica italiana.

Rai Due – Piacere, sono un po’ incinta (Film)

Zoe (Jennifer Lopez) ha deciso che aspettare l’uomo giusto è una perdita di tempo. La ragazza vuole prendere in mano la propria vita e il proprio destino e decide così di tentare la strada dell’inseminazione artificiale. Proprio il giorno in cui il nuovo progetto prende il via, Zoe incontra però Stan (Alex O’Loughlin), un giovane intento ad avviare la sua attività di produzione di formaggi che prova a rubarle il taxi e rimescola le carte della sua vita.

Rai Tre – Report – I Commercialisti (Inchieste)

La prima inchiesta del programma si muove questa sera attraverso i controversi percorsi delle finanze della Lega Nord, partendo dallo studio di commercialisti di Bergamo, già indagato dalla procura di Genova, passando per uno studio di Milano e tornando poi nelle valli bergamasche seguendo gli interessi della Lombardia Film Commission. La seconda inchiesta si occupa di cure termali, pagate dal sistema sanitario nazionale ma la cui reale efficacia viene messa oggi in dubbio, soprattutto calcolando lo strapotere dei privati nel settore, spesso inclini a sfruttare oltre modo queste particolari risorse idriche. Verranno poi svelati i top manager che hanno beneficiato del sistema truffaldino dei diamanti da investimento. Si parla poi di vampiri, quelli che si nutrono di un bene prezioso come i carburanti: ci sono quelli che di notte li trafugano dagli oleodotti ma anche quelli in giacca e cravatta che lavorano al servizio della camorra e delle altre organizzazioni criminali che continuano ad arricchirsi grazie all’evasione più grande della storia d’Italia. L’indagine si sposta poi sui due siti re delle prenotazioni di alberghi on line, Booking e Expedia, finiti nel mirino per una presunta immensa evasione fiscale, dell’Iva e delle tasse sul reddito. Infine la spinosa questione del ricambio generazionale degli specialisti in medicina: tantissimi vanno in pensione e il ricambio sembra scarseggiare.