Sara Tommasi e la sua straordinaria metamorfosi – FOTO

Un grande ritorno alla serenità è quello di Sara Tommasi, che nell’ultimi anni aveva vissuto una vera debacle.

Ritorna alla sua vita di sempre Sara Tommasi. Torna finalmente ad essere Serena. L’ex stella della televisione di Mediaset e non solo diventata famosa a fine anni Duemila con L’isola dei famosi era finita in un vortice fatto di instabilità psicologica, droga e brutte compagnie con annesso video a luci rosse girato sotto effetto di stupefacenti da anni è lontana dal mondo dello spettacolo in un delicato e tortuoso percorso di riabilitazione anche spirituale. L’amica e manager Debora Cattoni ha però confermato a Terni Today e Velvet che Sara Tommasi ora aspeyya un figlio.

“Sara è incinta: presto sarà mamma”. Oggi la Tommasi fa la dj in tutta Italia e anche sui social ha un profilo decisamente meno spericolato. “Pensavo di non venirne più fuori – ha confidato la stessa Tommasi a Velvet -, pensavo proprio di morirne: questa malattia non dà lucidità, non dà energie ed è come fossi un automa, una marionetta. I farmaci hanno permesso che io tornassi lucida. Soffro del disturbo bipolare. Non sapevo fare più nulla, nemmeno prendere un taxi. Quelle cose (i filmini hard, ndr) non mi appartengono, al massimo avrei fatto una copertina sexy. Non ero io e non ricordo nulla di quel periodo buio di 4 anni. Non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi”.

Leggi anche —- > Sara Tommasi vuole una vita normale: “Un miracolo che sia vita”

Leggi anche: Fabio Colloricchio, nuovo amore sull’Isola? VIDEO

Sarà amore vero o una fugace passione “isolana”? Scoprilo nel Video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI