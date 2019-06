Buoni e sani, ma anche dietetici: è ora di sfatare il mito sui salumi che farebbero ingrassare. Ce ne sono molti magri, ideali per ogni stagione e per preparare ricette light dedicate a chi segue una dieta.

I salumi ingrassano? Vero solo in parte. In realtà alcuni fanno decisamente bene e sono inseriti in molte delle più comuni diete.

Il più comune è sicuramente la bresaola, una grande eccellenza italiana, ma anche il prosciutto cotto e il prosciutto crudo se eliminiamo la parte grassa. I salumi danno energia con le loro vitamine, proteine, sali minerali: poche calorie, tanto gusto e sono protagonisti di tante ricette leggere.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, preparare sfiziose merende e pranzi in famiglia clicca qui!

I salumi sono leggeri e nutrienti: ecco qualche ricetta

Partiamo dal prosciutto cotto, uno dei salumi più comuni sulla nostra tavola. Ogni 100 grammi di prodotto sono meno di 140 calorie, ma in compenso è ricco di proteine e lipidi, contiene fosforo, sodio e potassio, oltre a una buona dose di calcio e alle vitamine del Gruppo B.

La bresaola è tra i salumi più magri in assoluto: 150 calorie per 100 grammi, tantissime proteine (33 grammi), sali minerali in quantità come sodio, fosforo, potassio e vitamine del gruppo B (in particolare B1, B2, B6 e B12).

Un po’ più calorico il prosciutto crudo che ha 270 calorie ogni 100 grammi ma anche 26 grammi di proteine. É anche una bella fonte di fosforo e potassio, di vitamina B6 ma soprattutto è una degli alimenti prediletti dagli sportivi perché anche molto facile da digerire.

E ora vi proponiamo due ricette semplici, gustose e light che vanno bene tutto l’anno ma possono diventare uno spunto in estate, anche da portare in spiaggia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Carpaccio di zucchine, un antipasto estivo, fresco e gustoso

Insalata di bresaola, champignon, parmigiano e rucola.

Per 4 persone servono 350 g di funghi champignon, 200 g di bresaola, 50 g di parmigiano (o grana), 110 g di rucola, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, un limone, mezzo spicchio di aglio, sale q.b., aceto balsamico.

Dopo aver pulito i funghi (ma al supermercato si trovano anche già pronti) metteteli in una ciotola, aggiungete il limone spremuto, lo spicchio d’aglio tritato (se piace) e un cucchiaio di olio. Mescolate e lasciate riposare per 10 minuti.

Lavate la rucola, asciugatela, taglia a scagliette il parmigiano con una mandolina. Infine aggiungete ai funghi la rucola, il formaggio a scaglie, le fette di bresaola, l’altro olio e l’aceto balsamico, salate a piacere.

Spiedini di prosciutto, pomodorini e melone

Melone, 100 g di prosciutto crudo, pomodorini pachino e basilico q.b. Eliminate i semi dal melone e con uno scavino ricavate delle palline. Tagliate il prosciutto a pezzi e poi montate gli spiedini alternando una pallina di melone, mezzo pomodorino pachino, un pezzo di prosciutto e una fogliolina di basilico

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE:

Timballo di riso rosso con funghi e prosciutto cotto: ricetta slim

Perdi peso con la dieta a base di frutta e prosciutto

Patate ripiene con funghi e prosciutto (video ricetta)

Sonia Paolin