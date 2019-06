Rafael Miguel, famoso attore di serie tv come Chiquititas è stato ucciso in Brasile dal padre della fidanzata, video. Le lacrime dei fan.

Grave lutto nel mondo delle serie tv. In Brasile, Rafael Miguel, giovane e famoso attore, è stato ucciso dal padre della fidanzata. Diventato famoso sin da quando era bambino grazie ad alcuni spot pubblicitari, Rafael ha conquistato il successo e la popolarità recitando in diverse serie tv. Grazie al ruolo di Paçoca in Chiquititas ha così conquistato la fama anche fuori dal suo paese.

Ieri, si è recato a casa della fidanzata per parlare con le rispettive famiglie del figlio che stanno aspettando, ma ha trovato la morte per mano del suocero. Quando Rafael è arrivato, come riporta Bitchyf, c’era solo la madre della fidanzata. Quando il padre è arrivato ha aperto il fuoco uccidendo il giovane attore.

