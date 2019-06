Parmigiana fredda di zucchine, prosciutto e mozzarella-VIDEO

Parmigiana fredda di zucchine, prosciutto cotto e mozzarella. La ricetta estiva fatta senza l’uso del forno. Un’alternativa golosa e light – VIDEO

La Parmigiana di zucchine con prosciutto cotto e mozzarella è una ricetta light e freschissima, nata per coloro che vogliono un’alternativa al forno.

Ingredienti e procedimento cliccando nel Video in alto. Prova un piatto completo, delizioso e semplice, per rimanere in forma senza rinunciare al piacere di un buon pasto.

