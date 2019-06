Meteo martedì 11 giugno: qualche pioggia solo al nord ovest

Come nelle ultime ore anche nella giornata di martedì si assisterà ad un meteo sull’Italia all’insegna del sole e del caldo estivo eccetto che sulle regioni del nord ovest dove non mancherà la presenza di qualche pioggia. Le temperature, invece, si manterranno stabili.

Se il weekend appena concluso si è affermato come tipicamente estivo, con temperature da spiaggia e cieli limpidi, la settimana di metà giugno si è aperta con un clima in prevalenza sereno non fosse per alcuni fenomeni che hanno disturbato alcune regioni nord-occidentali. In particolare sulle città si sono mischiate schiarite a della forte nuvolosità e qualche goccia di pioggia con annessa afa. Per quanto riguarda la gironata di domani il settentrione dovrebbe ancora essere investito da un tempo variabile e a tratti avverso, mentre al centro la situazione sarà di prelevante bel tempo, così come al meridione.

Secondo le più recenti previsioni il meteo dovrebbe migliorare un po’ ovunque nelle ore successive, dunque chi può potrà andare al mare o in piscina senza preoccuparsi di dover rientrare a casa di tutta corsa.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Il meteo dell’11 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano nelle regioni settentrionali della Penisola avranno a che fare con piogge e temporali nello specifico sulle zone dell’ovest e dunque sul Trentino Alto Adige e la Lombardia. Rovesci previsti anche sul Friuli Venezia Giulia.Per quanto concerne i grandi centri, i più colpiti saranno Milano e Torino. Le condizioni saranno migliori nel resto delle regioni. Le temperature subiranno una leggera diminuzione, con massime previste tra i 23 e i 28 °C.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali previsto tempo stabile e in prevalenza soleggiato pur con qualche velatura di passaggio sulle Marche e l’Abruzzo. Qualche nuvola qua e là sul Lazio e la Toscana, in particolare su Roma e Firenze. Le temperature saranno stazionarie con massime tra i 29 e i 34 °C.

Il cielo al sud