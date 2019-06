Martina Nasoni chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Martina Nasoni è una fotomodella di 21 anni, è nata nel 1998 a Terni. Consegue il diploma in un liceo Artistico. Martina potrebbe essere una dei possibili concorrenti del GF16, tuttavia è conosciuta anche per essere stata l’ispiratrice della canzone presentata da Irama al Festival di Sanremo 2019, La Ragazza con il Cuore di Latta.

“La canzone nasce in Salento ero un po’ disperso in giro con il mio musicista e ho incontrato questa ragazza di 20 anni con il peacemaker. Aveva quindi un cuore di latta e un cuore vero strappato al battito naturale. Ho raccontato una verità in questa canzone, l’ho provata sulla mia pelle ed è stato un qualcosa di emozionante” ha raccontato Irama a Radio Italia

Nome: Martina Nasoni

Età: 21 anni

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: Terni

Titolo di studio: Diploma

Lavoro: Fotomodella

Altezza: 168 cm

Peso: 58 kg

Account social: Instagram

Martina Nasoni: Instagram e vita privata

Martina Nasoni non è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram solo oltre 69 post e circa 3,5mila followers, numero che continua a crescere in seguito alle indiscrezioni sulla sua presunta partecipazione al Grande Fratello Nip. Sul suo profilo ama condividere selfie, scatti fotografici ma anche foto in compagnia di amici e parenti. Sul web è possibile trovare diversi account che rimandano al suo nome ma il suo profilo ufficiale è questo qui.

Martina non ha alcun fidanzato al momento tuttavia all’interno della Casa più spiata d’Italia ha avuto un flirt con Daniele Dal Moro, purtroppo tra i due non è andata a finire nel migliore dei modi.

Martina Nasoni: carriera

Martina Nasoni lavora come fotomodella e nonostante la giovane età ha preso parte al concorso di bellezza Miss Umbria ed in seguito a quello di Miss Italia, tuttavia non è riuscita a vincere poiché non riusciva a superare gli step più importanti del concorso. Ha lavorato come indossatrice lo si nota anche dai tanti scatti per gli shooting pubblicati sui suoi social.

Nel 2019 partecipa al Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso, nel corso del programma si fa apprezzare riuscendo ad arrivare all’ultima puntata del reality. In finale, oltre lei, vi sono già Gennaro Lillio, Gianmarco Onestini e Daniele Dal Moro. Mentre Erico Contarin, Erica Piamonte e Francesca De Andrè si trovano al televoto per aggiudicarsi l’ultimo posto per accedere alla finale.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI