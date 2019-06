Luca Onestini non ci sta. Il Grande Fratello è stato da lui giudicato scorretto nei confronti del fratello Gianmarco e l’ex di Uomini e Donne non sarà presente in studio durante la finale.

Luca Onestini polemico contro il Grande Fratello

Luca Onestini ha dimostrato strenuo supporto al fratello Gianmarco durante questa sua avventura al Grande Fratello. Peccato però che gli autori sembrino nona ver avuto lo stesso atteggiamento.

L’ex tronista ha così più volte palesato il suo disappunto circa il trattamento riservato al fratello Gianmarco Onestini, a suo dire scarsamente considerato e supportato.

Ora però le sue continue polemiche potrebbero essergli costati la presenza durante l’attesa finale del reality.

