Chi è Gianmarco Onestini? Scopri il profilo completo del concorrente del Grande Fratello 16, fratello del più famoso Luca ma pronto a spiccare il volo.

Data di nascita: 24 ottobre 1996

Età: 22 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Studente, Web Influencer

Titolo di studio: diploma Liceo linguistico

Luogo di nascita: Castel San Pietro terme

Altezza: 190 cm

Fino ad oggi è stato essenzialmente il fratellino di Luca Onestini, ora però Gianmarco Onestini prova a compiere il definitivo salto verso una popolarità tutta personale.

Cavalcando l’onda lunga della popolarità dell’ex tronista di Uomini e Donne, Gianmarco ha già guadagnato la sua fetta di pubblico come web influencer ma ora gioca tutte le sue carte entrando nella casa del Grande Fratello 16.

Prima che varchi la leggendaria porta rossa, proviamo allora a conoscere meglio questo ragazzo. Chi è Gianmarco Onestini?

Gianmarco Onestini età

Fratello del più famoso Luca Onestini, Gianmarco Onestini è nato il 24 ottobre del 1996 a Castel San Pietro terme, in provincia di Bologna. Nonostante i tre anni che li separano, i due fratelli appaiono particolarmente legati così come, del resto, tutto il resto della famiglia.

Conun padre medico e una madre giurista, Gianmarco Onestini ha frequentato le scuole a Imola, per poi trasferirsi a Bologna con il suo diploma di liceo scientifico e intraprendere gli studi di giurisprudenza.

Parla fluentemente inglese, francese e spagnolo ed è uno sportivo con la S maiuscola. Nuoto, tennis, basket, calcio, sci, vela e poi una passione per MMA e BOXE coltivata sin dai 15 anni. Anche la musica è particolarmente amata dal ragazzo che suona la chitarra e l’ukulele.

Contestualmente al percorso di studi, però, Gianmarco Onestini ha lavorato come bagnino in località turistiche rinomate come il Papetee Beach e presso il Palazzo di Varignana, e anche come istruttore di vela FIV, presso il comune di Cesenatico. Nel 2016 ha iniziato anche il lavoro come web influencer e nel 2018 ha iniziato ad affacciarsi nel mondo della televisione, divenendo uno dei tentatori di Temptation Island, programma che però ha abbandonato dopo circa 5\7 giorni.

Ora però prova a tornare alla ribalta sul piccolo schermo e lo fa entrando nella casa del Grande Fratello 16, come annunciato dalla stessa Barbara d’Urso in conferenza stampa. Con lui nella casa Serena Rutelli, Jessica Mazzoli, Michael Terlizzi, Mila Suarez, Valentina Vignali, Kikò Nalli, Cristian Imparato, Ivana Icardi, Gennaro Lillio, Gaetano Arena, Enrico Contarin, Martina Nasoni, Ambra Lombardo.

Gianmarco Onestini Pomeriggio 5

I primi contatti tra Barbara d’Urso e Gianmarco Onestini risalgono al periodo in cui il fratello Luca si trovava nella casa del Grande Fratello vip.

Il più giovane degli Onestini intervenne a Pomeriggio 5 Instagram seguito alle uscite di Soleil Sorge, allora fidanzata di Luca, con il suo ex rivale in amore a Uomini e Donne, Marco Cartasegna. Gianmarco si prestò così a tutelare gli interessi del fratello fuori dal reality. Che adesso possa toccare a Luca ricambiare il favore?

Il ragazzo all’epoca fu ospite fisso della d’Urso, commentando passo passo quanto accadeva nella casa, dalla nascita della relazione tra il fratello e Ivana Marazova alle vicende di tutti gli altri concorrenti. Adesso l’investimento sembra ripagare e sarà propio Gianmarco ad entrare nella casa del Grande Fratello, programma quest’anno presentato, guarda caso, proprio dalla conduttrice di Pomeriggio 5.

Gianmarco Onestini fidanzata

A differenza della vita sentimentale del fratello Luca, perennemente sotto i riflettori, quella di Gianmarco rimane ad oggi celata da uno stretto riserbo. A quanto pare però non c’è al momento nessuna donna nella vita del ragazzo o, almeno, nessuna relazione stabile e ufficiale.

Che la casa del Grande Fratello possa cambiare le carte in tavola, regalando a Gianmarco l’anima gemella così come ha fatto per il fratello Luca?

Gianmarco Onestini Instagram e Facebook

123.1 mila followers su Instagram e diverse fan page du Facebook testimoniano la popolarità raggiunta da Gianmarco Onestini sui social e non solo.

La carriera di web influencer sembra infatti esser decollata rapidamente per questo ragazzo e i numeri social ne sono un’inattaccabile prova.

Su Instagram Gianmarco pubblica essenzialmente foto che lo ritraggono con fisico scultoreo, mentre pratica sporto o fa una semplice passeggiata, e poi ci sono gli scatti con il fratello, testimonianza di un affetto profondo e anche di un’ottima collaborazione a scopo di business.

Tutto cil senza dubbio non potrà che crescere ora, quando Gianmarco varcherà la porta rossa della casa del Grande Fratello 2019. Nel corso del programma si fa apprezzare riuscendo ad arrivare all’ultima puntata del reality. In finale, oltre lui, vi sono già Gennaro Lillio, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Mentre Erico Contarin, Erica Piamonte e Francesca De Andrè si trovano al televoto per aggiudicarsi l’ultimo posto per accedere alla finale.

