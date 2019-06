Scopri come ogni segno dello zodiaco esprime la propria gelosia. Il parere delle stelle.

Quando si parla di gelosia è spesso difficile capire chi la prova davvero e in che entità. La maggior parte delle persone, infatti, cerca di nascondere questo sentimento dicendo di non provarlo o cercando di camuffarlo come meglio può.

La verità è che la gelosia è qualcosa che tutti quanti tendiamo a sperimentare. Può esserci quella legata al proprio compagno, quella per gli amici o per cose a cui si è estremamente legati.

Per capire se qualcuno soffre davvero di gelosia a volte basta soffermarsi sui suoi atteggiamenti che spesso possono dare da soli la risposta.

Questi, a loro volta, possono essere influenzati dalle stelle. Per questo motivo, oggi, dopo aver visto qual è la caratteristica più hot di ogni segno dello zodiaco e cosa vuole dire ogni segno quando chiede di restare da solo, scopriremo come i vari segni dimostrano la propria gelosia.

Oroscopo: questo è il modo in cui i segni zodiacali dimostrano di essere gelosi

Ariete – Diventando ostili

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone altamente competitive e questa caratteristica tende ad emergere in modo predominante quando si trovano ad essere gelosi. Che si tratti di amore o amicizia, quando reputano che qualcuno possa essere un rivale nei loro affetti, la prima reazione che hanno è quella di aggredire l’avversario al fine di dimostrare che sono i migliori. Si tratta di una forma di attacco che mettono in atto più per difendersi che per altro ma che per chi non li conosce bene può risultare davvero pesante.

Toro – Diventando estremamente possessivi

I nativi del Toro si mostrano sempre calmi e gentili tanto da dare un’idea di rilassatezza che rende davvero difficile immaginarli sotto altri aspetti. Eppure, quando si sentono toccati nel proprio, sono in grado di mostrare un lato davvero diverso del loro carattere, mostrandosi estremamente possessivi. Se in amicizia tendono ad attaccarsi maggiormente alle persone alle quali tengono, in amore possono diventare esigenti, pretendendo che il partner dia loro conto e ragione di ogni movimento, mettendo così a tacere ogni loro paura. Si tratta di un modo di fare che mettono in atto senza quasi accorgersene e senza cattiveria ma che se non gestito dall’altra parte può rendere i rapporti alquanto difficili.

Gemelli – Mostrandosi scontrosi

È difficile che i nati sotto il segno del Gemelli si mostrino gelosi e ciò dipende dal fatto che di base tendono ad essere piuttosto liberali, lasciando ampio spazio alle persone delle quali si circondano. Può accadere, però, che a causa di new entry o di situazioni a loro non gradite, arrivino a sentirsi come messi da parte o ignorati. Quando ciò accade la loro reazione è quella di chiudersi, diventando scontrosi e proseguendo fin quando chi gli è accanto non se ne rende conto provvedendo. Se ciò non accade il loro modo di fare può continuare a lungo fin quando non si troveranno a scoppiare, arrivando ad una scenata di gelosia o ad uno scontro che potrebbe rivelarsi difficile da fronteggiare.

Cancro – Mettendo il broncio

I nativi del Cancro non amano sentirsi gelosi perché un simile sentimento li fa sentire profondamente insicuri cosa che già sono a prescindere da come vada il rapporto che hanno con gli altri. In generale, però, tendono a diventare gelosi quando si sentono in qualche modo minacciati dalla presenza “invadente” di altre persone. Visto che detestano sentirsi trascurati, quando ciò accade o quando hanno la sensazione di esserlo, la loro reazione è quella di mettere il broncio e di chiudersi in modo assoluto, cosa che si nota parecchio e che pertanto può essere risolta andandogli incontro e cercando di non provocarli.

Leone – Con la furia

I nati sotto il segno del Leone sono persone che amano apparire sempre al meglio e stare al di sopra delle situazioni. Per loro la gelosia è quindi un sentimento difficile da gestire perché metterebbe in mostra una parte vulnerabile di se. Quando si trovano a provarla quindi, tendono a diventare aggressivi verso l’eventuale partner. Meglio non provocarli mai, però, perché si potrebbero alterare così tanto da apparire davvero diversi dal loro solito, mettendo in crisi eventuali rapporti, sia d’amicizia che d’amore.

Vergine – Con finta indifferenza

I nativi della Vergine non amano mostrare agli altri i punti deboli che hanno e quando si sentono gelosi cercano in tutti i modi di non darlo a vedere a nessuno. Per questo motivo preferiscono mostrare indifferenza anche a costo di apparire freddi e distaccati e tutto mentre dentro si sentono in realtà vulnerabili per via della gelosia che se non elaborata rischia di trasformarsi in rabbia repressa, portano i rapporti a deteriorarsi. Una situazione che faticano a gestire e che può portare problemi anche alle persone che hanno intorno e che ignare di quanto accade non riusciranno a capirle l’atteggiamento improvvisamente distante.

