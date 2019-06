Francesca De Andrè sbotta l’ultima sera nella casa del GF – VIDEO

Francesca De Andrè sbotta anche l’ultima sera nella casa del Grande Fratello 16: “Prendo una mazza da baseball e faccio una razzia” – VIDEO

Anche l’ultima notte passata nella casa più spiata d’Italia, Francesca De Andrè sbotta. Questa volta la collera è tutta per Gianmarco Onestini.

Leggi anche: Malgioglio massacra Francesca De Andrè al GF16: non sei amata

Le parole della ex gieffina Francesca sono uno schiaffo in pieno viso alla decenza delle parole: “Prendo una mazza da baseball e faccio razzia…” Sul web, ovviamente, impazzano le critiche e la polemica è in atto!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI