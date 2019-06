Enrico Contarin chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Enrico Contarin è uno degli aspiranti concorrenti del GF16 ed ha 27 anni. Lui è nato nel 1992 a Bessica, una frazione del comune di Loria, in provincia di Treviso (Veneto), è cresciuto in una famiglia di commercianti, settore moda specializzati nella pelletteria.

Dopo aver conseguito il Diploma persegue gli studi iscrivendosi all’Università di Lingue e Comunicazione IULM Marketing, consumi e comunicazione, Digital Marketing management e ottiene la Laurea. È un grande appassionato di viaggi, infatti ha visitato diverse capitali europee e non solo. Ama cucinare ed è un appassionato di ciclismo.

Nome: Enrico Contarin

Età: 27 anni

Data di nascita: 1992

Luogo di nascita: Bessica

Titolo di studio: Laurea

Professione: dottore in marketing

Altezza: 177 cm

Peso: 65 kg

Account social: Instagram

Enrico Contarin: Instagram e vita privata

Enrico Contarin è molto attivo sui social network. Su Instagram conta 744 foto e circa 1,5mila followers, numero che sta crescendo di ora in ora in seguito alle indiscrezioni sulla sua presunta partecipazione al Grande Fratello Nip.

Sul suo account condivide selfie e ma anche foto dei posti che visita e dei cibi che assaggia. Tuttavia sono presenti anche foto in compagnai di amici e colleghi. Su Intenet è possibile trovare diversi account che rimandano al suo nome ma il suo profilo ufficiale è questo qui.

Secondo quanto trapela dai suoi social non sarebbe fidanzato e non compare nessuna donna al suo fianco nell’ultimo periodo.

Enrico Contarin: carriera

Enrico Contarin lavora presso la Pelletteria Contarin. Precedentemente dal 2007 al 2008 ha lavorato anche come animatore. Nonostante le sue due lauree furante questi anni non è riuscito a trovare il lavoro della sua vita per questo motivo continua a lavorare nell’azienda di famiglia.

Nel 2019 partecipa al Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso, nel corso del programma si fa apprezzare riuscendo ad arrivare all’ultima puntata del reality, in finale vi sono già Gennaro Lillio, Gianmarco Onestini, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Lui si trova al telefoto insieme ad Erica Piamonte e Francesca De Andrè per aggiudicarsi l’ultimo posto per accedere alla finale.

