Ecco un test che ti rivelerà la tua personalità a partire dal simbolo che ti attrae di più.

Tutti abbiamo preferenze per le cose che amiamo nella vita. Abbigliamento, interior design, acconciature e persino musica, le nostre preferenze si manifestano principalmente attraverso le nostre scelte. Non sorprende quindi che una persona creativa e estroversa mostri una preferenza per i colori e le forme in linea con il suo personaggio. In effetti, le nostre scelte dicono molto sulla nostra personalità.

Test: scegli un simbolo e ti dirò chi sei

Una volta che hai scelto una delle seguenti 6 forme,leggi il profilo corrispondente e scopri cosa rivela sulla tua personalità.

1. Felice

Ti piacciono i climi caldi che ti permettono di trascorrere la giornata in spiaggia con i tuoi amici. Sai come rilassarti e stare calmo, anche nelle situazioni più tese. Alle persone piace passare del tempo con te grazie alla tua personalità allegra e calorosa. In effetti,il tuo obiettivo è abbellire la tua vita e ti sforzi di fare altrettanto per gli altri. Aspiri sempre alle cose migliori della vita e vuoi distinguerti per le tue capacità. Tendi a seguire le regole anche quando miri ai tuoi obiettivi più importanti.

2. Compassionevole

Ti piace essere in contatto con i sentimenti degli altri. Sei compassionevole e spirituale. Ti piacciono le escursioni, il tè caldo e un buon libro. Ti piacciono anche cani e gatti.

Le responsabilità naturalmente fanno parte di te. Credi nell’onestà e nel duro lavoro, tendi a impantanarti nei tuoi obblighi senza rendertene conto. Le persone si fidano di te, del tuo buon carattere, della tua empatia e la tua compassione. Inoltre, sei una persona che ha sempre storie interessanti da raccontare.

3. Tranquillo

Sei calmo e di mentalità aperta, il che ti rende una persona accomodante. Hai un grande senso dello stile, non solo nel campo della moda ma anche nel design d’interni. Hai un gatto o ne hai avuto uno prima.

Sei indipendente di natura, vivi la tua vita come ti pare e ti fidi dei tuoi istinti. Sei un pilastro di grandi dimensioni per la tua famiglia e i tuoi cari che sostieni in ogni occasione. Sei sicuro di realizzare i tuoi sogni perché sai già come tracciare il tuo percorso per raggiungere i tuoi obiettivi.

4. Divertimento

Sei l’anima di tutte le feste che frequenti. La gente ama la tua natura spontanea e delirante. Quando esci, di solito stai fuori tutta la notte. Sebbene tu sia molto socievole, di solito ti senti un pò nervoso quando sono presenti nuove persone.

Sempre circondato dai tuoi cari, non smetti mai di divertirti e hai il dono di far ridere la gente. Il tuo entusiasmo è senza limiti e la tua spontaneità è una caratteristica che ti differenzia dagli altri. La tua personalità suscita ammirazione e invidia. In effetti, è sempre divertente essere intorno a te perché sei pieno di sorprese.

5. Razionale

Sei molto concreto e razionale. Gli altri tendono a chiedere sempre la tua opinione e i tuoi consigli per via della tua natura riflessiva. Sei una persona molto equilibrata. Inoltre, ti piacciono i cani più dei gatti.

Hai grandi idee in mente e ti sono molto care. Preferisci stare da solo e pensare a nuove teorie e opinioni su determinate questioni. Introverso e leggermente riservato, trovi più facile andare d’accordo con persone che condividono i tuoi stessi principi. Se pensi che un’idea sia giusta, la difendi anche quando la maggioranza è contraria.

6. Profondo

Come devoto del pensiero profondo, hai opinioni molto ferme sulla società e sulla politica. Ti piace la musica ad alto volume e non hai paura di scatenarti in un concerto. Fedele e solidale, tratti i tuoi amici come membri della tua stessa famiglia.

Considera la tua vita come un dono e cerca di trarne il massimo. Assicurati che la tua vita abbia senso esplorando tutte le sue possibilità, il che ti rende orgoglioso dei tuoi successi e risultati. Sei molto espressivo quando si tratta di condividere il proprio dolore e felicità con la famiglia e gli amici. Il tuo atteggiamento nei confronti della vita è molto salutare. Per te, il bicchiere è sempre mezzo pieno. Tu perdoni per natura e non porti mai rancore.

