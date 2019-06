Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che il palinsesto televisivo di oggi ti proporrà per la prima serata dei vari canali in chiaro.

Prima che la nuova settimana abbia inizio, prima che la frenesia della quotidianità torni ad impadronirsi di noi cerchiamo un modo per goderci fino all’ultimo questo weekend e ricaricare le batterie il più possibile.

Come? CheDonna.it potrebbe avere la proposta vincente.

Che ne dite infatti di una bella serata in compagnia di divano e tv? Non c’è niente di meglio di qualche ora con un bel film o un programma che ci sappia veramente coinvolgere per goderci gli ultimi momenti del fine settimana.

Di seguito vi proponiamo allora il palinsesto completo per la prima serata di oggi, elenco dettagliato di tutti i programmi che potremo seguire in chiaro questa sera.

Consulta la lista e poi prendi la tua decisione: che cosa vorrai vedere?

Stasera in tv: palinsesto domenica 9 giugno

Rai Uno – Calcio – UEFA Nations League – Finale (Sport)

Ultimo capitolo del torneo che incoronerà la squadra nazionale regina della Uefa. Chi solleverà l’ambita coppa?

Rai Due – N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 11 – Cloro nero (Telefilm)

Di quale caso si occuperanno oggi Gibbs e il gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service? Nuovi omicidi riguardanti il terrorismo o la marina americana si palesano all’orizzonte.

Rai Tre – Che storia è la Musica (Musica)

Al centro del programma le esecuzioni integrali dal vivo della Quinta e della Settima sinfonia di Beethoven. Ezio Bosso tenta così di coniugare il linguaggio televisivo con la cosiddetta “musica alta”, di raccontare la musica attraverso le metafore della vita, e la vita attraverso la musica, che è poi metafora per eccellenza. Un programma innovativo che si pone come un vero e propria azzardo nel panorama della televisione italiana.