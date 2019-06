Meteo lunedì 10 giugno: la settimana si apre con il sole

Prosegue l’ondata di calore sulla Penisola. Anche nella giornata di lunedì il meteo sarà stabile e con temperature in salita. Prevista afa nei grossi centri.

Continua ad avvertirsi il forte caldo sull’Italia. Dimenticata la primavera per merito dell’anticiclone che ha portato temperature tipicamente estive già nella giornata di domenica si è avuto un tempo stabile un po’ ovunque no n fosse che sul nord-ovest dove non sono mancate delle pioggerelle. Domani la situazione rimarrà pressoché invariata anche se qualche parvenza di maltempo potrebbe farsi vedere sulla Sardegna, seppur con temperature in progressivo aumento con punte superiori ai 35°C.

Secondo le più recenti previsioni le punte più pesanti della prima ondata di calore di questa estate si avvertiranno proprio tra domani e martedì. Incerto invece il clima che si respirerà dei prossimi giorni.

Le previsioni del 10 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con una nuvolosità mattutina a tratti, con schiarite su tutti i settori seppur con clima asciutto. Sulla Lombardia e il Piemonte potrebbero verificarsi piogge qua e là sui rilievi. Nelle ore pomeridiane acqua e temporali sulle Alpi e Appennino. Cima variabile asciutto altrove con spazi di sereno più importati al nord-est. Alla sera precipitazioni molto probabili sulle Alpi e tra la Lombardia e l’Emilia Romagna. Altrove nuvole sparse e schiarite con clima asciutto.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso in mattinata un meteo in prevalenza stabile. Nuvole di passaggio sulla Toscana e piogge deboli. Al pomeriggio ancora nuvole in transito su tutte le aree pur senza fenomeni di grande importanza associati. Alla sera tempo nel complesso stabile un po’ ovunque pur con cieli poco o nuvolosi a tratti. Piogge a carattere locale sulla Toscana.

Il cielo al sud

Al Sud e sulle isole in mattinata condizioni di complessiva stabilità con spazi di sereno ampi alternati a degli addensamenti anche compatti in particolare sulla Sardegna dove potrebbero arrivare deboli piogge. Nelle ore pomeridiane cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni tranne che sulla Sardegna pur senza fenomeni associati. Temporali a carattere locale sull’Appennino. Alla sera ancora piogge residue sulla Calabria e sull’Appennino. Stabilità altrove con spazi di sereno ampi

Le temperature sia minime, sia massime saranno stabili o in aumento.

