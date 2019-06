Astrologia: la nuova Luna di Giugno porta un grande cambiamento di energia che avrà degli effetti su tutti i segni dello zodiaco.

Dopo una primavera ricca di cambiamenti astrologici, è tempo che la Luna Nuova in Gemelli annunci una nuova era. Grazie al suo flusso di energia e al suo dinamismo, sarà sinonimo di leggerezza, nuove possibilità e rinnovamento. Quindi, il pessimismo lascerà spazio alla positività e al buonumore. Tutti questi elementi annunciano una transizione verso una nuova fase ricca di colpi di scena felici dal 3 giugno 2019, ecco cosa accadrà ai vari segni dello zodiaco con la luna nuova.

Astrologia, la luna nuova e gli effetti sui segni dello zodiaco

Inutile dire che la Luna Nuova influenzerà tutti noi. Tuttavia, è impossibile generalizzare perché ogni segno zodiacale, in base alle stelle che lo governano e gli elementi che lo caratterizzano subisce una propria serie di cambiamenti che coinvolgono quindi diverse aree della sua vita e si evolvono nel corso dei prossimi mesi. Se vuoi sapere cosa ti riserva la Luna Nuova in Gemelli, scopri i cambiamenti riservati ai vari segni:

I segni dell’Aria

· Gemelli: Con la luna nuova che si verifica sotto l’influenza del vostro segno, siete senza dubbio uno dei più colpiti dai cambiamenti a venire. Questo è il momento perfetto per aggiornare i tuoi obiettivi e scoprire nuove e gratificanti sfide per stimolare il tuo intelletto.

· Bilancia: per te Bilancia, la luna nuova sarà sinonimo di profonda introspezione. Tra difficili problemi passati e futuri, inseguirai i tentativi di identificare l’anello più debole della tua vita.

· Acquario: Prigioniero dei propri demoni, si avrà, grazie alla leggerezza che offre il Gemelli, la possibilità di imparare a lasciarsi andare e si allontaneranno le persone tossiche.

Segni di fuoco

· Ariete: Con il flusso di energia positiva infusa dalla nuova luna del giorno, si può ben vedere uno dei vostri più grandi obiettivi materializzarsi. Tuttavia, bisogna ricordarsi di avere tatto e pesare le parole, altrimenti si rischia di colpire certe suscettibilità e far affogare i vostri piani.

· Leone: socievole e di larghe vedute, dai libero sfogo alla tua creatività. Attraverso l’influenza dei Gemelli sulla tua vita, l’innovazione, la produttività e le collaborazioni redditizie saranno le tue risorse chiave per raggiungere i tuoi obiettivi.

· Sagittario: sospinta dal vento di questa nuova luna, sentirai di respirare nuova vita e rinnoverai alcuni rapporti trascurati in passato. Per il tuo segno, l’amore sarà più importante di qualsiasi altra cosa nei mesi a venire.

Segni d’acqua

· Cancro: ispirato dalle potenti energie della luna nuova, presterai molta attenzione alle tue relazioni. Per la prima volta, si inizierà a pesare la portata delle tue parole, che consente di gestire il conflitto più appropriato e senza inutili tensioni.

· Scorpione: per lo Scorpione, la luna nuova sarà un simbolo di saggezza e maturità. Gemini che governa, consentirà al segno di aprire gli occhi sui sacrifici del suo partner e dargli amore e il riconoscimento che merita.

· Pesci: dopo molti tentativi falliti, la nuova luna ti permetterà finalmente di concentrare nuovamente la tua energia per dare più struttura alla tua vita. Non più comportamenti irresponsabili e atteggiamenti negligenti, sarai più sobrio per dare un vero significato alla tua vita.

Segni di Terra

· Toro: Se sei un nativo di questo segno, preparatevi a incanalare l’energia dei Gemelli per consolidare la vostra situazione finanziaria e dire addio ai timori finanziari che vi hanno turbato così tanto negli ultimi mesi. A livello professionale, saprai finalmente chi sono i tuoi veri alleati.

· Vergine: nativi della Vergine, non lasciate che le tue emozioni si disperdano e rimanete concentrati sui vostri obiettivi. Sebbene la nuova luna porti ottimismo e leggerezza, sarà essenziale tenere i piedi per terra se si desidera rispettare i propri impegni.

· Capricorno: la nuova luna ti permetterà di voltare pagina e lasciare dietro di te gli errori del passato. Inoltre, questa transizione ti spingerà ad aiutare gli altri a guarire dalle loro ferite ea superare i loro demoni più oscuri per andare avanti.

