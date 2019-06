Meteo domenica 9 giugno: sull’Italia è estate piena

Sempre su influsso dell’anticiclone che sta attraversando la Penisola da nord a sud, nella giornata di domenica vivremo condizioni di meteo stabile e sereno un po’ ovunque con temperature superiori ai 30°C.

Dopo un mese di maggio caratterizzato da un inverno prolungato, questo secondo fine settimana di giugno l’anticiclone nordafricano sta proiettando lo Stivale direttamente all’estate con un caldo decisamente potente. Se questo sabato il sole e le alte temperature sono stati presenti ovunque, domenica la situazione resterà la stessa. Su tutto il Paese è infatti previsto un clima stabile più o meno su tutto il territorio, tranne che su alcune regioni del nord-ovest dove potrebbero verificarsi deboli piogge.

Secondo le più recenti previsioni tra domani e lunedì l’ondata di caldo africano si farà sentire più’ che mai. Sono infatti attese punte fino a 35°C e una certa afa in particolare sulle regioni del sud e le grandi città.

Le previsioni del 9 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano nelle regioni del nord dovranno sopportare delle piogge deboli in mattinata specialmente sul Piemonte e la Liguria. Atteso invece un clima stabile altrove malgrado cieli a tratti nuvolosi. Nelle ore pomeridiane previsto brutto tempo sulle zone centro-occidentali con piogge ed acquazzoni o addirittura temporali. Altrove tutto tranquillo tranne che per la presenza di qualche nube. Alla sera instabilità sulle Alpi e le pianure centro-occidentali. Stabilità sulle altre aree pur con molte nuvole.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali previsto bel tempo in mattina con cieli tersi o poco nuvolosi. Nelle ore pomeridiane di nuovo condizioni di clima asciutto diffuso ovunque non fosse per qualche pioggerella o temporale sull’Abruzzo. Alla sera di nuovo bel tempo con cieli sereni o con poche nubi.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole clima asciutto in mattinata sia sui settori peninsulari, sia su quelli insulari con spazi di sereno ampi nonostante qualche nube sparsa sulla Sardegna. Nelle ore pomeridiane di nuovo condizioni di complessiva stabilità con schiarite ampie alternate a degli addensamenti sulla Sardegna. Alla sera pioggerella sulla Sardegna, mentre altrove il meteo sarà secco con cieli perlopiù sereni.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stabili o in salita.

