Ecco 4 cose che tutte le donne dovrebbero smettere di fare per preservare la loro salute. Si tratta di 4 errori tipici della routine quotidiana di bellezza!



Quando si tratta di igiene e bellezza, le donne hanno ognuna la loro routine. Ma a volte, alcune adottano abitudini che, anzichè migliorare il loro aspetto e preservare la loro salute, aumentano il rischio di infezioni o problemi estetici. Ecco 4 errori da evitare assolutamente nella tua routine quotidiana di bellezza!

Donne, ecco 4 comuni errori di bellezza da eviate

Per prendersi cura della loro bellezza le donne si ingegnano, scelgono i prodotti più efficaci e più adatti ai loro bisogni, e impostano una routine che seguono scrupolosamente, per essere sempre splendenti. Ma a volte, il metodo che adottano è inadeguato e può far loro più male che bene. Scopri se sei tra coloro che commettono alcuni errori comuni dannosi per la salute!

Radersi con il rasoio

Per sbarazzarsi dei peli superflui, sotto l’ascella, le gambe o l’inguine, alcune donne preferiscono usare il rasoio. Più pratico e meno doloroso, il rasoio elimina i capelli in pochi minuti.

Tuttavia, questa pratica favorisce la crescita dei capelli più spessi, più duri, più visibili e soprattutto molto più difficili da rimuovere. Aumenta anche il numero di peli incarniti e spesso causa piccole ferite che possono infiammarsi se non disinfettate correttamente, specialmente nella parte intima. Inoltre, una rasatura ripetitiva provoca irritazione e scurimento della pelle, il che non è assolutamente estetico. Ecco alcuni rimedi naturali per eliminare l’alone scuro sotto le ascelle.

Ricorrere a docce vaginali

Dopo il sesso o le mestruazioni, le donne desiderano una vagina pulita. Questo è il motivo per cui alcune ricorrono alla doccia vaginale. Questa tecnica prevede di portare acqua nella vagina per meglio “pulirla” e “deodorarla”.

Tuttavia, anche se sembra una pratica innocua, la doccia vaginale disturba la flora presente nella vagina e agisce come una barriera che blocca l’accesso ai patogeni esterni. Quindi eliminandoli o sbilanciandoli con la doccia vaginale, i rischi di infezione e irritazione di questa parte fragile e delicata del corpo sono considerevolmente aumentati.

Una pulizia esterna, con acqua tiepida e un sapone naturale a pH neutro sono sufficienti per l’igiene della vagina. Per la Salute e cura della vagina, ecco altri errori comuni da evitare.

Esporsi per un lungo tempo al sole

A chi non piace sentire il calore dei raggi del sole scaldare il proprio corpo e ritrovarsi con un bel colore scuro? Una ragionevole esposizione al sole è benefica per il corpo, poiché promuove la secrezione di vitamina D, ma non è un motivo per abusarne. Infatti, l’esposizione prolungata e non protetta al sole altera la qualità della pelle e ne causa l’invecchiamento precoce. Risultato: una pelle rilassata, rugosa e punteggiata di macchie marroni.

Se vuoi goderti una giornata di sole, indossa un cappello e vestiti idonei a proteggerti dai raggi nocivi e rinnova l’applicazione del tua crema solare ogni due ore.

Applicare troppo shampoo sulle lunghezze

Per avere un bel capello, sano e luminoso, non devi stressarlo. Uno dei passaggi principali nella routine dei capelli è il lavaggio. Infatti, lavarsi i capelli con uno shampoo adatto ti aiuterà a liberarti di sebo e polvere in eccesso, senza seccarli o danneggiarli. Ma ciò che non dobbiamo dimenticare è che la tecnica di applicazione gioca un ruolo importante.

Versare una grande quantità di prodotto sulle lunghezze e poi provare in qualche modo a farlo arrivare al cuoio capelluto indebolirà solo la tua lunghezza e ridurrà la qualità della pulizia del cuoio capelluto.

Quindi pensa di diluire una quantità sufficiente di shampoo in acqua e versare il composto sul cuoio capelluto, quindi lasciarlo scorrere sulle lunghezze, prima di terminare con l’applicazione di una cura nutriente e idratante. I tuoi capelli saranno puliti e ben nutriti, puoi approndire l’argomento qui: Donne e capelli, i 4 terribili errori che tutte le donne commettono.

