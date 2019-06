Ecco perchè dovresti avere una saponetta sempre a portata di mano.

La maggior parte delle persone usa la saponetta solo per lavarsi le mani ignorando che si possono fare almeno 7 cose incredibili con una sola saponetta!

Saponetta 7 utilizzi alternativi davvero geniali

Ecco qualche esempio di cosa potresti fare con l’aiuto di una saponetta:

1. Eliminare i buchi sul muro

Il sapone può essere il trucco geniale per riempire i buchi antiestetici lasciati sul muro, per esempio da un chiodo rimosso. Basta strofinare una saponetta dello stesso colore del muro sul buco per riempirlo e nascondere il vuoto.

2. Profumare cassetti, armadi, valigie e automobili

Questa astuzia non è una novità. La saponetta emana un buon profumo il che la rende ottima per profumare cassetti, armadi, valigie ma anche gli interni delle auto.Basta mettere qualche saponetta in un sacchetto di cotone per godere di un ambiente sempre profumato. La saponetta può essere riposta anche in scarpe e stivali puzzolenti per eliminare i cattivi odori.

3. Evitare l’appannamento di occhiali e degli specchi

Uno specchio appannato crea sempre un certo fastidio, ma una saponetta può risolvere il problema. Basta strofinarla sullo specchio asciutto senza aggiungere acqua e rimuovere semplicemente eventuali residui con un panno morbido asciutto! Funziona bene anche sugli occhiali.

4. Proteggere le piante

Appendere una saponetta sugli arbusti delle tue piante preferite a pezzi o macinata grossolanamente per proteggerla e a respingere parassiti che potrebbero attaccarla. Usa una borsa a rete o un vecchio paio di collant per appenderla facilmente.

5. Alleviare il prurito degli insetti

Se sei stato morso da una zanzara potrai facilmente alleviare il fastidio con l’aiuto di una saponetta. Basta bagnarla e strofinarla sui morsi per un immediato sollievo dal prurito.

5. Ammorbidire le scarpe nuove



Quando si indossano scarpe nuove senza calze, lo sfregamento contro la pelle può causare vesciche dolorose. Per evitare questo inconveniente basta strofinare una saponetta leggermente ammorbidita sulla parte posteriore delle scarpe. Dopo alcune applicazioni, la pelle si ammorbidirà e potrete indossarle senza timore.

6. Alleviare la sindrome delle gambe senza riposo

Secondo il Dr. Mehmet Oz del “Dr. Oz Show” posizionare una saponetta alla lavanda sotto le lenzuola aiuterebbe ad alleviare la sindrome delle gambe senza riposo, partendo dal presupposto che l’odore della lavanda favorisce il rilassamento e può essere benefico per la salute. Tuttavia, nessuno studio suggerisce che la lavanda – o il sapone alla lavanda – possa trattare con successo la sindrome delle gambe senza riposo.

7. Disimpegnare la cerniera

La cerniera della tua giacca è bloccata? Non c’è bisogno di buttarla via. Prima di sostituire la cerniera prova a strofinare del sapone su di essa, scivolerà come per magia!

