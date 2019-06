Meteo sabato 8 giugno: sole e impennata delle temperature

Nella giornata di sabato attesa alta pressione sulla Penisola che porterà un meteo stabile e sereno su tutta la Penisola con caldo in crescita e temperature al di sopra della media.

Sempre per merito dell’anticiclone continua a splendere il sole sulla nostra bell’Italia. Se questo venerdì il clima sereno si è avvertito soprattutto al centro-sud con temperature in rialzo mentre al nord non sono mancate le piogge seppur di debole entità a causa del rapido passaggio di una perturbazione, domani il meteo sarà piacevole da nord a sud, con temperature da estate inoltrata più che da fine primavera.

Secondo le più recenti previsioni anche nel fine settimana il clima risulterà soleggiato e stabile un po’ ovunque. Addirittura tra domenica e lunedì è previsto l’arrivo di un’ondata di caldo africano con picchi fino a 35°C, in particolare al meridione e nelle grandi città.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 8 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dello Stivale potranno godere di una giornata in prevalenza stabile e serena, pur con la presenza di qualche nuvola qua e là. Addensamenti anche compatti potrebbero verificarsi in mattinata sui settori occidentali. Schiarite pi importanti invece sono attese al pomeriggio in particolare sulle coste e la pianura. Cieli leggermente nuvoli durante la notte.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali in arrivo nuvolosità sparsa in mattinata soprattutto su quelle zone tirreniche, pur senza fenomeni di rilievo. Addensamenti più importanti nelle ore pomeridiane specialmente sugli Appennini mentre alla sera e alla notte i cieli resteranno poco nuvolosi su tutte le aree. Sulla Toscana meteo perlopiù stabile sebbene con qualche nuvola qua e là in entrambe le giornate del weekend. Attesa invece pioggia a carattere locale sull’Alta Toscana alla domenica. Molta nuvolosità alla sera pur senza fenomeni.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsto un meteo sereno e soleggiato durante il giorno non fosse per qualche addensamento anche di tipo compatto sulla Sardegna pur senza fenomeni. Sereno o poco nuvoloso tra la sera e la notte un po’ ovunque con prevalenza di clima asciutto. Sulla Calabria fine settimana caratterizzato da un clima stabile con sole diffuso. Cieli sereno anche durante la sera.

Le temperature sia minime, sia massime saranno in forte rialzo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI