Addio a Dr John: il cantante blues aveva 77 anni – VIDEO

E’ morto a 77 anni Dr John, il cantante blues di New Orleans. Vinse cinque Grammy. Nella Rock and Roll Hall of Fame dal 2011 – VIDEO

Stamani ha darne la triste notizia i familiari. Si è spento il cantautore soprannominato Dr Jhon, vero nome Malcolm John Rebennack, icona del blues americano.

La causa del decesso è da attribuire ad un arresto cardiaco. Non era più apparso in pubblico dalla fine del 2017, quando cancellò diversi concerti.

