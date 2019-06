Scopri cosa rende irresistibile ogni donna dello zodiaco. Il parere delle stelle segno per segno.

Ogni donna ha qualcosa di speciale e anche se spesso tende a dimenticarsene o a sottovalutarsi a causa dei tanti modelli imposti che si trovano in giro, è bene che ogni tanto si sforzi di ricordarsene, cogliendo i propri punti di forza che non stanno nella forma del suo corpo o nei cm della sua altezza ma in particolari che la rendono unica e che donano quel qualcosa di speciale che fa si che gli altri si accorgano di lei, ricordandosela nel tempo. Visto che alcuni modi di essere in grado di rendere speciale ognuna di noi dipendono, almeno in parte, dalle stelle, oggi dopo aver visto qual è il lato più hot di ogni segno zodiacale e cosa rende speciali i nati sotto il segno dei Gemelli, scopriremo cosa rende irresistibile ogni donna dello zodiaco. Trattandosi di qualcosa che parte da dentro, è consigliabile controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo si avrà un’idea più precisa.

Oroscopo: La caratteristica speciale di ogni donna dello zodiaco

Ariete – La grande energia

A rendere irresistibile ogni donna dello zodiaco è l’innata energia che si porta dentro e che scaturisce nei momenti più impensati, diventando quasi contagiosa. La voglia di fare e la capacità di coinvolgere chiunque si trovi nei paraggi è qualcosa che gli altri percepiscono come una frequenza positiva e sempre in fermento. Per questo motivo è difficile resistergli così come frenarne la carica esplosiva che si esprime attraverso tutto quello che fa.

Toro – I modi rilassati

Le donne del Toro sembrano avere una marcia in più data dalla calma con la quale riescono ad affrontare le cose, facendo invidia a chiunque desideri avere gli stessi modi pur senza riuscirci. I loro modi rilassati e la dolcezza che sanno esprimere in determinati contesti le rende estremamente irresistibili, soprattutto quando si trovano dinanzi a persone che non cercano altro che qualcuno che sia in grado di calmarli.

Gemelli – Il carattere

La donna dei Gemelli è sempre allegra e altamente comunicativa. In grado di trasmettere gioia di vivere anche solo con un sorriso, quando è tra gli altri riesce sempre a metterli a proprio agio, mostrandosi sempre spigliata e piena di cose da dire. Starle accanto e conoscerla bene diventa quasi un’esigenza e questo vale anche quando si mostra nei suoi momenti no. A risultare irresistibile infatti è proprio il suo essere imprevedibile unito agli alti e bassi che ne caratterizzano i modi di fare, rendendola una vera sorpresa vivente e sempre adorabile per i modi in cui sceglie di gestire ogni momento della sua vita a prescindere dal fatto che sia positivo o negativo.

Cancro – La dolcezza

La donna del Cancro è fondamentalmente dolce e sempre bisognosa di conferme da parte degli altri. Questo suo modo di essere la rende irresistibile perché da quasi un senso di bisogno di protezione. Peccato che spesso il caratterino che emerge quando le cose non vanno come vuole, rendono chiaro che se lo desidera sa difendersi più che bene. Eppure, la sua attrattiva sembra restare tale anche quando da il peggio di se e tutto perché i momenti in cui si mostra più dolce, per gran parte delle persone, valgono decisamente di più.

Leone – La voglia di fare

Le donne del Leone hanno sempre voglia di fare e non si fermano mai. Se non è fisicamente, è certo che le si percepirà muoversi con la mente e fare giri anche improbi pur di arrivare a ideare qualcosa di ingegnoso da fare per migliorare la propria vita. Tutto ciò le rende decisamente irresistibile specie agli occhi di chi si trova a desiderare di avere almeno un quarto della loro energia. Energia che il più delle volte si sposa con una positività smisurata e in grado di contagiare gli altri.

Vergine – L’estrema lucidità

La donna della Vergine avrà anche alcuni difetti ma ha dalla sua una capacità di ragionare fuori dal comune che la rende unica nel suo genere. In questo caso, quindi, è proprio il caso di dire che ad attrarre gli altri sia il suo cervello sempre pronto ad analizzare cose e situazioni in un modo che gli altri non riuscirebbero mai neppure a concepire.

