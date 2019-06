Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri tutti i programmi che i canali in chiaro ti proporranno per la prima serata di oggi. E’ tempo di palinsesto tv!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 6 giugno

Rai Uno – Music Awards 2019 (Show)

Prosegue la tredicesima lezione dell’evento che premia le stelle del panorama musicale italiano per i loro successi discografici. Più di 50 artisti italiani si avvicenderanno sul palcoscenico dell’Arena di Verona, portando le loro hit più famose e alternandosi agli interventi di personaggi celebri della televisione e dello spettacolo.

Rai Due – Morte sulla scogliera (Film)

“A distanza di quattro anni dall’omicidio di una studentessa di nome Jenni, Simon Kessler, il nuovo capo della polizia, e il commissario Hella Christensen, devono investigare su un nuovo caso: la morte di Jakob Thomsen trovato senza vita in fondo alla scogliera.

Tutti avanzano l’ipotesi di suicidio, ma la misteriosa sparizione della moglie Anna e della figlia Lilly, gettano nuovi dubbi sulla vicenda. L’unico componente della famiglia che è ancora nei paraggi è Tom, convinto che il padre non avrebbe mai potuto compiere di sua spontanea volontà un tale gesto. Tuttavia, mentre le indagini proseguono, la comunità cittadina non fa che rendere il caso sempre più incerto e dubbioso tra bugie, macchinazioni e segreti…” (da Rai.it)

Rai Tre – Calcio – UEFA Nations League – Olanda Vs Inghilterra (Sport)

La seconda semifinale del torneo vede fronteggiarsi la nazionale olandese e quella inglese. Chi conquisterà l’attesissima finale?