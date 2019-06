Luca Daffrè commenta la scelta di Angela Nasti definendola una decisione di testa, fatta per il pubblico

Solo la settimana scorsa Angela Nasti ha finalmente fatto la sua scelta, preferendo Alessio a Luca. Quest’ultimo sicuramente si aspettava non si aspettava di ricevere un no e dopo la messa in onda della puntata ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine.

Il 23enne ha analizzato tutto il percorso fatto all’interno del programma e ha affermato che la scelta presa da Angela non è stata una scelta fatta con il cuore ma con la testa, dettata dall’influenza del pubblico e dalla ricerca della sua approvazione.

Luca Daffrè su Angela Nasti: “Si è lasciata influenzare dalle persone”

Luca Daffrè ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine ha affermato: “Mi immaginavo facesse una scelta di testa, ma non le attribuisco colpe. Non mi sento preso in giro, perché quello che ho vissuto con lei è stato reale, sincero. A vent’anni credo sia molto difficile nascondere le sensazioni che provi per una persona. Sono semplicemente deluso: non la vedevo così vicino ad Alessio.”

Ma non è tutto, infatti l’ex corteggiatore ha affermato che Angela ha fatto la sua scelta ma non ha ascoltato quello che il cuore le suggeriva: “È brutto dirlo, e spero davvero di sbagliarmi, ma credo si sia lasciata influenzare dalle persone che ha intorno e da questi maledetti social che non smettono mai di mettersi in mezzo. A vent’anni è facile che avvenga; io le auguro tutta la felicità del mondo e spero davvero che non si accorga, un giorno, di aver preso la decisione sbagliata.

Penso che un bel ragazzo potrà averlo quando vorrà, ma credo che ora preferisca cavalcare l’onda in altri modi. Deve prendere un po’ di approvazioni. Anche lei dal primo giorno che è arrivata è sempre stato criticata. Io, se avessi ascoltato quello mi dicevano su di lei, avrei dovuto abbandonare questo percorso dopo poche settimane, invece non mi sono lasciato influenzare. Lei, con me, lo ha fatto solo in parte. In questo momento mi faccio forza pensando che, evidentemente, il sentimento che provava per me non era così forte da andare contro tutto e tutti. Se sente che la sua strada è con Alessio, le auguro tutta la felicità del mondo.”

