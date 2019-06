Il sale è un vero e proprio rimedio di bellezza. Scopri come farti più bella con poche e semplici mosse.

Il sale è un elemento prezioso per il nostro organismo nonché indispensabile per alcune importanti funzioni. Ottimo per insaporire diversi piatti si rivela anche utile in casa e per finire come rimedio di bellezza. Da solo o con l’ausilio di pochi ingredienti naturali, il sale può aiutarci a rendere più bella la pelle, più sani i capelli e tutto facendoci sentire più belle.

Se vuoi conoscere tre rimedi di bellezza che hanno il sale come ingrediente base, guarda il video o clicca qui → Sale, un rimedio di bellezza tutto naturale

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI