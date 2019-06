Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto per la prima serata di oggi, un dettagliato elenco che riassume i programmi proposti dai principali e più seguiti canali in chiaro.

Pronte per una nuova serata tra divano e tv? CheDonna.it vi aiuta ad orientarvi tra le diverse proposte die vari canali in chiaro, così da organizzare una perfetta serata casalinga ricca di relax e divertimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Brad Pitt, età, carriera e amori

Di seguito trovare infatti il palinsesto televisivo completo per la prima serata di oggi, un elenco dettagliato che, una volta consultato, vi guiderà verso la scelta del programma più giusto per voi.

Continua a leggere allora e poi… buona serata!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 5 giugno

Rai Uno – Music Awards 2019 (Show)

In diretta dal’Arena di Verona, i Music Awards consegnano come ogni anno i premi alle stelle del panorama musicale italiano per i loro successi discografici. Più di 50 artisti italiani e internazionali si porteranno sul palco le loro più famose hit, insieme a celebri personaggi del mondo dello spettacolo.

Rai Due – Realiti (Approfondimento)

Prende avvio questa sera il nuovo atteso programma di Enrico Lucci incui una serie di involontari concorrenti si sfiderà al cospetto die tre attesi giudici: l’attrice e regista Asia Argento, il rapper Luchè e lo scrittore Aurelio Picca. Nel mezzo tanti servizi di approfondimento.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Ricostruzioni filmate e possibili telefonare in diretta accompagneranno il programma alla ricerca di persone scomparse e verso la soluzione di misteri ancora insoluti.