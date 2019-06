In tanti lo praticano e ha sicuramente degli apporti benefici sull’organismo di ognuno di noi: lo sport però, è più utile se fatto di sera. Scopri perché..

Lo sport: una pratica da molti odiata ma da tanti altri anche amata e apprezzata per il benessere che dona al nostro organismo. Eppure, chi sa quando è davvero il momento giusto per praticarlo?

Spesso in merito si hanno preferenze diverse, dettate anche dalle proprie esigenze personali: farlo di mattina aiuta sicuramente ad avere molta più carica e determinazione durante la giornata, mentre farlo di pomeriggio o di sera aiuta sicuramente a scaricarsi di dosso la tensione e le energie negative.

Eppure, aldilà delle preferenze, ora a dare la sentenza definitiva sull’utilità dell’attività fisica in determinate fasce del giorno è la scienza. Sono due infatti gli studi che si sono occupati di questo curioso dilemma e che affermano che la sera è il momento ottimale per occuparsi della sessione di fitness quotidiana.

Sport, farlo di sera è meglio: ecco cosa dicono gli studi

Gli studi condotti dal Weizmann Institute of Science di Rehovot in Israele e dalla University of California che sono stati pubblicati sulla rivista “Cell Metabolism”, hanno fatto emergere una straordinaria connessione tra i cicli fisiologici dell’organismo e la massima resa dell’esercizio fisico.

A spiegarlo è Gad Asher, uno dei dottori che hanno lavorato a uno dei due studi osservando dei topi e il loro andamento serale nel movimento: “è risaputo che quasi ogni aspetto della nostra fisiologia e del metabolismo è dettato dall’orologio circadiano. Questo è vero non solo negli esseri umani, ma in ogni organismo sensibile alla luce. Abbiamo perciò deciso di chiederci se esiste una connessione tra l’ora del giorno e l’esercizio fisico”.

