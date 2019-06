Meteo giovedì 6 giugno: qualche pioggia al nord, caldo al sud

Continua l’effetto estate sull’Italia per merito dell’anticiclone che da qualche giorno sta sorvolando la Penisola. Nella giornata di giovedì, atteso un meteo nel complesso stabile e sereno al centro-sud con temperature fino a 30 °C. Piovoso invece al nord.

Il mese di giugno è cominciato all’insegna del caldo per merito dell’influsso dell’anticiclone. Se questo mercoledì abbiamo avuto cieli tersi o poco nuvolosi da nord a sud con il termometro schizzato a temperature agostane, non fosse per alcuni temporali nelle ore pomeridiane sulle zone interne del centro-sud, domani la situazione dovrebbe presentarsi analoga sulle regioni centro-meridionali, dove le temperature saliranno ulteriormente, mentre al nord potrebbe arrivare qualche debole fenomeno.

Secondo le più recenti previsioni anche nel weekend il meteo dovrebbe attestarsi perlopiù come stabile e soleggiato. Diversamente dell’instabilità sarebbe in arrivo sulle regioni del nord.

Le previsioni del 6 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con una leggera perturbazione che riporterà sul territorio pioggerelle ed acquazzoni diffusi durante il giorno e in alcune zone anche a carattere temporalesco. Ancora qualche ombrello aperto alla sera sulle Alpi e le aree vicine. Nuvole qua e là altrove pur senza precipitazioni.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali clima in prevalenza stabile per tutto il giorno, non fosse che per delle possibili precipitazioni sulla Toscana e gli Appennini. Molte nuvole diffuse altrove specialmente nelle ore del giorno. Un fenomeno alla sera in via di dissoluzione. Sull’Alta Toscana attese piogge a carattere locale, mentre sugli altri settori sono previste nubi a tratti pur con meteo asciutto. Acqua al pomeriggio nelle zone dell’entroterra, diversamente sulla costa il meteo dovrebbe mantenersi stabile seppur con forte presenza di nuvole. Alla sera attesi cieli sereni.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole prevista stabilità pur con qualche nuvola di passaggio, a tratti anche compatta, in particolare sia sui settori peninsulari, sia su quelli insulari. Possibili piogge soltanto sulla Sardegna, in particolare ad inizio mattinata. Sulla Calabria sole diffuso al mattino, mentre nel pomeriggio è prevista nuvolosità in crescita seppur sempre con clima stabile. Poche nubi alla sera.

Le temperature minime saranno in salita al sud, le massime invece in leggera diminuzione specialmente al centro-nord.

