L’avocado è un alimento ricco di proprietà e ideale per chi è a dieta e desidera perdere peso senza troppi sforzi.

La primavera, si sa, è periodo di diete, specie per chi ha deciso di affrontare la tanto famigerata prova costume. Come tutti sappiamo, però, seguire una dieta non è mai un piacere, specie se si tende a seguire quelle in cui l’unico imperativo è alimentarsi di aria o quasi. Per fortuna, sempre più studi stanno dalla parte di chi ama stare in forma senza dover rinunciare al cibo ed è ormai noto che per farlo basta mangiare in modo bilanciato, senza troppe restrizioni e senza fare la fame.

Tra le altre cose esistono anche alimenti che possono aiutare a seguire al meglio una dieta, rendendola meno pesante da sopportare e dando un maggio senso di appagamento e/o di sazietà. Tra questi uno che spicca in primo piano è l’avocado, un frutto dal sapore particolare e ricco di grassi buoni, tanto da essere consigliato anche all’interno di un regime ipocalorico, purché consumato nelle giuste quantità.

Avocado: l’alimento perfetto per chi è a dieta

L’avocado, inserito all’interno di un piano alimentare sano e bilanciato e usato in sostituzione dei carboidrati raffinati è un alimento in grado di far passare rapidamente la fame, facendo sentire appagati dopo il pasto.

A stabilirlo è stato uno studio condotto dal Center for Nutrition Research dell’Illinois, dal quale è emerso che gli adulti che avevano mangiato avocado al posto di pane o pasta abbiano sentito meno fame ottenendo anche una riduzione dei picchi di glicemia e insulina.

Ovviamente l’avocado è un alimento grasso e non un carboidrato, motivo per cui non va mangiato come unico sostituto di questi ultimi che vanno comunque inseriti nel modo corretto. Inserirlo al posto di pane o pasta realizzati con farine raffinate può rappresentare però un’alternativa in grado di appagare allo stesso modo, portando facilmente ad un senso di sazietà dato dalla presenza dei grassi buoni che, tra le altre cose, rallentano il transito degli zuccheri nel sangue.

L’avocado può quindi essere inserito a colazione su una fetta di pane integrale e da associare ad un cappuccino di soia senza zucchero o mangiato a pranzo all’interno di un’insalata. I più golosi possono realizzare anche una sorta di crema al cacao spalmabile partendo dall’avocado e da una minima dose di cacao in polvere. Insomma, i modi di consumare questo frutto sono davvero tanti e come sempre più studi dimostrano il suo consumo, in quanto super food è altamente consigliato purché inserito in modo equilibrato all’interno di una dieta che abbia carboidrati, proteine e grassi buoni.

