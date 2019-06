Che cosa vedere questa sera in tv? Scopriamo i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporci per la prima serata di oggi.

Stasera in tv: palinsesto martedì 4 giugno

Rai Uno – Bella Germania – Il segreto (Film)

Protagoniste del racconto in tre puntate sono due donne, separate da decenni ma accomunate da ungono, Vincenzo. Julia nel 2014, una stilista tedesca, è infatti la figlia di Vincenzo mentre Giulietta, nel 1954, è la madre. La storia scorre tra Italia e Germania, sullo sfondo storico del dopoguerra, tra rivoluzioni eoliche e personali.

Rai Due – The Voice of Italy (TalentShow)

Simona Ventura conduce il talent di Rai2 assieme ai giudici Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno e Morgan. Superate le famosissime Blind Audition si passa ora a KO, Battle e Live Show.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

L’attualità e un attento e puntuale approfondimento dei temi più caldi del momento segnano il programma condotto da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.