GF 16, Kikò Nalli eliminato: l’esilarante reazione di Tina Cipollari

Kikò Nalli eliminato durante la semifinale del GF 16: l’ex moglie Tina Cipollari si lascia andare ad un’esilarante reazione.

Kikò Nalli è stato eliminato ad un passo dalla finalissima del Grande Fratello 2019. L’ex marito di Tina Cipollari ha perso la sfida al televoto contro Erica Piamonte ed Enrico Contarin. Dopo il verdetto, non si è fatta attendere la reazione di Tina Cipollari che, sui social, continua a commentare l’avventura dell’ex marito e padre dei suoi tre figli su Instagram.

GF 16, Kikò Nalli eliminato ad un passo dalla finale: l’esilarante reazione di Tina Cipollari conquista tutti

Prima di essere eliminato dal GF 16, Kikò Nalli ha ricevuto la sorpresa di Ambra Lombardo che lo stava aspettando nel Camping Carmelita. Dopo il bacio che si sono scambiati, Ambra e Kikò si sono lasciati andare ad importanti promesse d’amore. “È una cosa un po’ insolita. Non so tu come possa essere presa da me, sono un uomo molto brutto. Però posso dirti una cosa, ti ho pensato tantissimo e se te sei vera, possiamo solo fare un bel cammino se tu lo desideri”, ha detto Kikò.

“Non ti chiedo di fidarmi di me, ma della ragazza con cui hai condiviso gioie e dolori. Se hai visto e capito che hai scrutato chi sono, sai che sono una donna adulta e che comprende bene tutto. Sono diretta e onesta. Io e te non saremo una scintilla, ma saremo un fuoco”, è stata la risposta di Ambra.

La reazione di Tina Cipollari non si è fatta attendere. Su Instagram Stories, la bionda opinionista di Uomini e Donne, ha scritto: “stasera, per me, la pacchia è finita”.

