Neymar tempo fa è stato accusato di stupro da una ragazza, ecco tutti gli sviluppi del Caso. Tutto in un video

Non molto tempo fa Neymar, calciatore del Paris Saint Germain, è stato accusato di aver violentato una ragazza il passato 15 maggio. Nelle ultime ore è emerso un importante sviluppo che riguarda il caso. Infatti stando a quanto rivelato sembra che la ragazza brasiliana abbia denunciato il calciatore “per aggressione, non per stupro”.

La donna aveva affermato che “il rapporto avuto con Neymar Jr. era stato consensuale ma che durante l’atto il giocatore poi era diventato violento.” Queste affermazioni hanno costretto i legali che difendevano la ragazza a fare un passo indietro e a cambiare strategia d’azione. Inoltre stando a quanto riportato dai rapporti medici dell’ospedale sulla ragazza sono stati riscontrati segni di aggressione e non di violenza sessuale.

