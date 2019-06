Continuano i problemi al Grande Fratello, questa volta la diffida è per Valentina Vignali.

Quest’edizione del Grande Fratello non si sta certo risparmiando in quanto a liti, diffide e ingiurie tra i concorrenti. Dopo la crisi notturna che ha portato Francesca De Andrè ad inveire contro Gennaro Lilio, c’è infatti un nuovo problema da risolvere. Sembra infatti che in casa stia per arrivare una nuova diffida, questa volta a carico di Valentina Vignali. A mandarla una vecchia conoscenza della Vignali che si è detta stanca di sentirsi sparlare continuamente dalla ragazza e che, proprio per questo, ha deciso di agire di conseguenza, procedendo con una diffida nei suoi confronti.

Nuova diffida nella casa del Grande Fratello, questa volta per Valentina Vignali

Nelle scorse ore Francesca Cipriani, furiosa come non mai, ha comunicato tramite social che provvederà al più presto a diffidare Valentina Vignali. Il motivo? A suo dire la cestista continua a parlar male di lei tutte le volte che le è possibile. Per questo motivo, la Cipriani ha pensato bene di sfogarsi sul web dove ha scritto:

“Valentina Vignali continua a sparlare di me all’interno della casa. Davvero non immagino che vita triste possa avere questa ragazza. Continuasse ad aprire quella fogna per ingurgitare la qualunque anziché nominarmi. Questa donna così rozza e volgare dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di pronunciare il mio nome. Nei prossimi giorni depositerò una diffida nei suoi confronti”

La Cipriani ha poi proseguito mostrando alcune foto della Vignali per dimostrare l’uso che la ragazza farebbe di photoshop al fine di migliorare la propria immagine sul web. A quello da lei reputato come un attacco ha quindi scelto di rispondere con un altro attacco per poi passare a metodi legali. Tra le due la guerra è ormai più che aperta e da come si preannuncia sembra anche destinata a durare.

Chissà se Barbara d’Urso proverà a mettersi in mezzo per appianare le cose o se preferirà lasciar spazio alle due donne che, come ormai si è ben capito, proprio non si sopportano.

Intanto, resta da scoprire la reazione della Vignali alla diffida che la Cipriani intende muovere contro di lei nei prossimi giorni.

