Un gustoso e particolare menu completo per pranzo e cena con il miglio. Ricette semplici, genuine e originali.

Se cercate un menu del giorno salutare, saporito e semplice da preparare, rivolgetevi al miglio. Un cereale che regala moltissime soddisfazioni ai fornelli e dalla grande versatilità, privo di glutine, si presta alla preparazione di moltissime preparazioni salate e anche dolci. Scoprite le nostre proposte per un primo e un secondo piatto con il miglio affiancati da gustosi contorni.

Il consiglio del giorno

Il miglio, un cereale che troppo spesso è stato associato all’alimentazione dei volatili, rappresenta invece una grande risorsa per la nostra salute e anche per il palato. Questo cereale infatti possiede molteplici proprietà depurative, diuretiche, energizzanti e protettive dell’apparato cardiovascolare. Possiede un buon contenuto proteico ed oltre ad essere un cereale a basso indice glicemico, provvede esso stesso ad abbassare i livelli di glicemia nel sangue. Il più utilizzato in cucina è il miglio decorticato che non richiede un ammollo prima della cottura, ma come la quinoa, va lavato accuratamente prima di essere messo in pentola. Andrà cotto a fuoco lento per circa 20 minuti e oltre ad essere gustato come primo piatto, sarà perfetto per la preparazione di polpette e hamburger saporitissimi.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con il miglio

