Visione offuscata, protuberanze intorno agli occhi, occhi sporgenti … questi sintomi non solo influenzano la visione, ma possono anche essere segnali dell’insorgere di gravi problemi di salute. Ecco 14 anomalie dell’occhio che dovrebbero allarmarvi su possibili gravi problemi di salute.

Anomalie degli occhi, ecco cosa rivelano sulla tua salute

1. Palpebra inferiore gonfia

La maggior parte delle persone pensa che un nodulo o gonfiore nella palpebra inferiore sia solo un orzaiolo. Tuttavia, se il gonfiore non diminuisce, potrebbe effettivamente essere una forma rara di cancro. Il carcinoma delle ghiandole sebacee è un cancro della ghiandola palpebrale che sembra un orzaiolo, ma è possibile differenziarlo da esso se dura per mesi o rimane sempre nello stesso posto.

2. Sopracciglia rilassate

In alcune persone, la parte esterna del sopracciglio inizia a cadere o scomparire, quindi non ignorarlo! La caduta dei peli delle sopracciglia è un sintomo molto comune dei disturbi della tiroide.

3. visione offuscata

Questo è di solito un segno che sta per iniziare una grave emicrania. I contorni della tua vista possono sembrare sfocati e non sei più in grado di percepire i dettagli, provare a riposare e prendere un antidolorifico.

4. Occhi rossi

Avere il bianco degli occhi costantemente rosa o rosso è un segno di irritazione. Questo è spesso un sintomo precoce di allergie. Potrebbe trattarsi di una allergia a cibo, polline, pianta, muffa o sostanza chimica. È importante trovare l’allergene prima che causi una reazione più grave.

5. Problema di vista improvviso

La perdita improvvisa della vista può essere un segno di un ictus. Quest’ultimo si verifica quando il flusso di sangue al cervello viene interrotto. Ciò può comportare una visione doppia, una visione oscurata o la perdita totale della vista in uno o entrambi gli occhi.

6. Visione offuscata davanti agli schermi

Questo è un sintomo che non dovrebbe essere trascurato nella convinzione che sia semplicemente un problema di affaticamento. Potrebbe trattarsi della sindrome della visione del computer, causata dalla difficoltà di concentrarsi su uno schermo con basso contrasto. Questa sindrome si manifesta con una serie di problemi di visione in seguito all’uso prolungato del computer, tablet o altro schermo. Questo affaticamento degli occhi può danneggiare i muscoli oculari.

7. Occhi asciutti

Se avverti fastidio agli occhi e prurito tutto il tempo, qualcosa non va. Questo può essere correlato a un malfunzionamento del condotto lacrimale (che produce lacrime). Inoltre, gli occhi asciutti possono a volte essere un segno di artrite.

8. Pupille dilatate

Le pupille dilatate possono sembrare strane negli occhi. È un normale riflesso in caso di scarsa illuminazione. Ma se accade in uno spazio luminoso, la dilatazione delle pupille può essere un segno del verificarsi di un infarto.

9. Cataratta

Quando si invecchia, le persone spesso sviluppano la cataratta. All’inizio non si notano cambiamenti nella visione, ma l’occhio appare diverso. La superficie dell’occhio può diventare grigia, opaca o nebbiosa. Questa anormalità è tra i più comuni disturbi dell’occhio.

10. Occhi sporgenti

Alcune persone hanno occhi sporgenti, ma se si tratta di un cambiamento fisico, c’è qualcosa di cui preoccuparsi. Le persone con ipertiroidismo hanno spesso occhi globulari.

11. Occhi gialli

L’ingiallimento della parte bianca dell’occhio è correlato all’eccesso di bile. Di solito è un sintomo di ittero, che porta a insufficienza epatica.

12. visione offuscata con diabete

Se sei diabetico, devi essere particolarmente attento alla vista. La visione offuscata può essere causata da eccesso di zucchero nel sangue, che provoca danni al nervo ottico. Questo può essere reversibile in caso di trattamento, ma se lo ignori, corri il rischio di diventare cieco.

13. Palpebre che tremano

Il tremolio delle palpebre si verifica quando la palpebra trema velocemente senza motivo. Se questo accade regolarmente, può essere un sintomo di stress, ansia o troppo poco sonno. Si noti che il consumo eccessivo di caffeina o dolcificanti artificiali innesca anche questa risposta nervosa. Se vuoi approfondire l’argomento: Palpebra tremolante? Ecco perché succede

14. Cambiamenti nel colore degli occhi

Se il colore dell’iride dell’occhio cambia, questo potrebbe essere un segno che le cellule dell’occhio sono danneggiate. Questo cambiamento può essere causato da tumori, neurofibromatosi, melanoma dell’iride o sindrome di Waardenburg.

Se hai una di queste anomalie oculari, è consigliabile consultare uno specialista. Parlate con il vostro medico il più presto possibile per ottenere un trattamento tempestivo.

