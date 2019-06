Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto per la prima serata di oggi, elenco dettagliato dei programmi che ci proporranno i prinicipali canali in chiaro.

La settimana prende il largo e per affrontarla al meglio occorre cogliere l’occasione per ricaricare le batterie non appena possibile.

Quale miglior momento di una serata casalinga per ottenere tutto ciò? A tal proposito occorrerà scegliere il giusto accompagnamento per la serata.

Noi vi proponiamo un po’ di sana tv, un programma per divertirci, distrarci, sorridere un po’ o, comunque, pensare ad altro. Si ma… quale programma? Scegliamolo insieme!

Qui di seguito troverete infatti il palinsesto televisivo completo, un elenco completo dei programmi che i principali canali in chiaro proporranno questa sera.

Consultano con noi e scegli poi ciò che fa più al caso vostro. Quale programma rispecchierà i vostri gusti?

Stasera in tv: palinsesto lunedì 3 giugno

Rai Uno – Volevamo andare lontano (Serie tv)

Miniserie tratta dal romanzo di Daniel Speck che racconta la storia degli immigrati italiani dagli anni ’60, dal loro primo approdo in un nuovo Paese (la Germania) ai giorni nostri. Una narrazione fatta attraverso storie d’amore, di lavoro e di nuovi incontri.

Rai Due – Unici – Non Stop La stagione dei talenti (Documentario)

I personaggi che hanno lasciato una traccia indelebile nello spettacolo sono ancora una volta protagonisti del programma di Rai Due. Questa volta tocca a Non stop, programma simbolo degli anni ’70 che ha aperto la strada a un nuovo modo di fare il varietà. Ripercorrere la storia del programma darà modo di ripercorrere un intero periodo storico, la seconda metà degli anni ’70.

Rai Tre – Report – Vorrei ma non posso (Inchieste)

Nuove inchieste attendono il celebre programma e il suo fedelissimo pubblico, prima fra tutte quella su quella sull’Italia ancora ostaggio del denaro contante, dettaglio che può gravare sull’economia ben più di quanto esageriamo. Segue poi un’indagine che indaga i rapporti che uniscono gruppi di ultras di diverse tifoserie, accomunati da legami con la criminalità organizzata e dal desiderio di raggiungere un potere che va ben oltre lo stadio e il tifo. Infine il caffè, quello di cui noi italiani ci riteniamo esperti ma che invece sappiamo giudicare Assia poco: sapevate infatti che il nostro gusto è stat tara su caffè di bassa qualità?