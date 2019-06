La paura di cadere può diventare invalidante, impedendo le normali pratiche quotidiane. Scopri come affrontarla e superarla.

Quando si parla di paure è bene ricordare che queste sono tante e varie e se da un lato è sbagliato vergognarsene, dall’altro è sempre opportuno riconoscerle, accettarle e adoperarsi al fine di superarle.

Tra le paure meno conosciute ma altamente diffuse c’è ad esempio la paura di cadere. Si tratta di una paura che inizia in modo lieve, magari subito dopo una caduta, e che tende a diventare sempre più grande, rendendo impossibile la vita di chi la prova.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Paura di guidare: come affrontarla e superarla

Se vuoi restare aggiornata sulle tante paure esistenti e sulle strategie per sconfiggerle CLICCA QUI!

Paura di cadere, affrontarla e superarla nel modo giusto

La paura di cadere, detta anche basofobia, consiste nella paura immotivata di scivolare, perdere l’equilibrio e cadere. Chi la prova, solitamente soffre anche di vertigini e in alcuni casi di agorafobia (la paura degli spazi aperti).

Si tratta di una condizione che può presentarsi in modo lieve o grave ma che in ogni caso andrebbe affrontata in modo da risolverla prima che trasformi la vita in un vero incubo. Chi ha la paura costante di cadere, infatti, tende ad evitare ogni possibilità di correre questo rischio, il che significa smettere di uscire ed infine persino di camminare normalmente. Una situazione grave che pertanto va presa il prima possibile.

Ma quali sono i sintomi legati alla paura di cadere?

In genere si prova ansia al pensiero di potersi fare del male, motivo per cui ci si agita facilmente anche solo sostando per lungo tempo in piedi o camminando senza potersi tenere saldi da qualche parte. All’ansia, in casi estremi possono sopraggiungere gli attacchi di panico che, ovviamente tendono a rendere meno stabili, cosa che metterebbe in atto una sorta di reazione a catena dove l’ansia alimenta la paura e viceversa.

Per risolvere il problema, in genere e se non è ancora grave, si può provare a fare degli esercizi di equilibrio in modo da prendere confidenza con la propria paura. In questo modo, andando ad aumentare sempre più la difficoltà si arriverà a sentire sempre meno ansia nello stare in piedi. Può essere utile anche fare giochi di equilibrio ed associare il tutto a metodi che inducano il rilassamento, indispensabile per poter affrontare le proprie paure con lo giusto spirito d’animo.

Se l’ansia è troppa e ci si trova già nella condizione di fare particolare fatica a muoversi, l’unica strada è quella di chiedere aiuto ad un professionista (soluzione sempre consigliata) in modo da capire insieme il perché della paura e trovare le giuste tecniche per affrontarla sia da un punto di vista pratico che psicologico.

In questo modo si eviterà di aumentare le proprie ansie che, in genere, quando arrivano e rimangono non risolte, finiscono con l’aumentare, peggiorando di molto la qualità della vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Ansia da esami: come affrontarla e superarla

Se la paura di cadere ha anche motivazioni fisiche come uno scarso equilibrio o la tendenza a cadere spesso, è ovvio che all’aiuto di uno psicoterapeuta andrebbe associato quello di un fisioterapista in modo da correggere il problema e da trovare una maggior stabilità sia con la postura che con il modo di camminare. Un percorso che se seguito in sincronia può portare ben presto alla soluzione del problema, consentendo di riappropriarsi al 100% della propria vita.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Paura di amare: come affrontarla e superarla

Paura delle visite mediche: come affrontarla e superarla

Paura di essere se stessi: come affrontarla e superarla