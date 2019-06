Nono mese di gravidanza: tutto quello che devi sapere prima del parto, i sintomi comuni, le ultime visite mediche e cosa non deve mancare nel borsone nascita

Care future mamme, tra un mese sarete finalmente delle mamme al 100%. Non che ora non lo siate, ma fra meno di 30 giorni, saprete cosa vuol dire essere mamma tenendo il vostro pargoletto tra le braccia. Siete ormai giunte al traguardo finale, il nono mese di gravidanza. L’ultimo mese dell’ultimo trimestre, il terzo.

Sono passati 9 mesi da quando eravate così emozionate alla sola idea che presto sareste diventate mamme ed ora, fra poco tempo, coccolerete il vostro bambino. Questo ultimo mese è, tra i nove, il più bello ma anche il più pesante per ovvi motivi. Anzitutto, ora che siete arrivate alla fine, l’ansia del parto si fa sentire ogni giorno di più, la paura che qualcosa non vada come debba andare è tanta ma, non preoccupatevi, non siete le sole, la maggior parte delle future mamme hanno gli stessi stati d’ansia legati al giorno del parto e alla maternità in generale. Tutto nella norma, ma vedrete che appena avrete tra le braccia vostro figlio, tutte queste paure e ansie scompariranno all’istante.

In questo nono mese, siete in fibrillazione per tutto, probabilmente starete spesso a controllare che nel Borsone nascita ci sia tutto l’occorrente che vi servirà nei primi giorni post parto. Nell’ultimo mese di gestazione i sintomi sono tanti e la maggior parte di essi sono legati alla stanchezza e alla pesantezza degli arti e del “peso” del pancione. Il 9° mese di gestazione comprende le settimane che vanno dalla 36° alla 40° settimana. Da considerare che solo una piccola percentuale di bambini (il 5% circa) nasce nel giorno previsto. In questo nono mese d’attesa, gli esami sono vari e probabilmente sapete già quali test fare (ormai siete diventate esperte in materia) ma per quelle che hanno ancora dei dubbi a riguardo, facciamo il punto della situazione con una mini guida sugli esami da effettuare prima del parto. Inoltre, diamo un ultimo sguardo al piccolo bimbo, quanto è cresciuto e se è in posizione cefalica (a testa in giù). Iniziamo, però, con i sintomi: quali sono quelli più comuni e come comportarsi a riguardo.

Potrebbe interessarti anche: Settimo mese di gravidanza: informazioni e consigli utili

Potrebbe interessarti anche: Ottavo mese di gravidanza: informazioni e consigli utili

I sintomi nel non mese di gravidanza

Come abbiamo già accennato in precedenza, in questo nono mese di gestazione, alcuni dei sintomi che avevate sino a qualche settimana fa ora, dovrebbero essere scomparsi. Per esempio, in questo mese sentirete un sollievo subito dopo i pasti, la cattiva digestione e il bruciore di stomaco in queste ultime settimane, saranno notevolmente diminuiti. Questo accade perché il vostro bimbo lentamente scende verso il basso, dando maggiore spazio ai vostri organi interni e permettendo, così, una sensazione di leggerezza dopo aver mangiato. Ricordiamo che non per tutte le donne in dolce attesa è così, la gravidanza viene vissuta in modo del tutto personale, quindi, potrebbe capitare che alcune di voi non si ritrovino nelle descrizioni che andremo a fare mentre, per altre, i sintomi saranno diversi, più accentuati o meno del solito.

Tra i sintomi che si possono riscontrare in questo nono mese troviamo:

contrazioni di Braxton-Hicks: sono degli spasmi addominali, simili alle doglie, che compaiono durante la fine del quinto trimestre ma anche più tardi. Nel corso di tale fenomeno, le fibre dei tessuti muscolari dell’utero si contraggono ripetutamente, ma non provocano forti dolori, sono quasi simili ai dolori mestruali, e a un indurimento del pancione. Le contrazioni di Braxton Hicks compaiono spontaneamente allo scopo di preparare l’utero al parto ; con maggiore facilità, poi, queste si presentano come reazione a movimenti fetali, urti, stimolazione sessuale, eccessiva disidratazione o riposo insufficiente. Però non tutte le donne , durante la gravidanza, sperimentano queste false contrazioni. In entrambi i casi, è normale. Durante queste contrazioni, fai dei lunghi respiri e distenditi appena puoi, passeranno in un attimo.

sono degli spasmi addominali, simili alle doglie, che compaiono durante la fine del quinto trimestre ma anche più tardi. Nel corso di tale fenomeno, le fibre dei tessuti muscolari dell’utero si contraggono ripetutamente, ma non provocano forti dolori, sono quasi simili ai dolori mestruali, e a un indurimento del pancione. Le contrazioni di Braxton Hicks compaiono spontaneamente allo scopo di ; con maggiore facilità, poi, queste si presentano come reazione a movimenti fetali, urti, stimolazione sessuale, eccessiva disidratazione o riposo insufficiente. Però non tutte le donne , durante la gravidanza, sperimentano queste false contrazioni. In entrambi i casi, è normale. Durante queste contrazioni, fai dei lunghi respiri e distenditi appena puoi, passeranno in un attimo. sindrome delle gambe senza riposo: La sindrome delle gambe senza riposo è un disturbo che provoca un bisogno urgente, quasi incontrollabile di muovere le gambe, spesso accompagnato da sensazioni spiacevoli. Una volta mosse le gambe il fastidio scompare, ci si sente riposati e le percezioni spiacevoli spariscono. Il bisogno di muoversi e le sensazioni spiacevoli si verificano quando si è a riposo e inattivi, quindi tendono ad essere avvertite maggiormente di sera o durante la notte, ecco perché, di conseguenza si hanno anche disturbi legati al sonno. In genere insorge dopo i 40 anni, ma può comparire a qualunque età. Durante la gestazione, in particolare, il disturbo arriva a colpire il 28% delle donne, in modo accentuato nel terzo trimestre, per poi scomparire da sé poco prima del parto. Questa sindrome è spesso causata da due fattori: la mancanza di ferro oppure dall’aumento dei valori degli estrogeni, gli ormoni che in gravidanza aumentano considerevolmente.

Potrebbe interessarti anche: Terzo trimestre di gravidanza: cosa devi sapere, esami e crescita