Luca Onestini sbotta sui social a pochi minuti dalla semifinale del Grande Fratello 219: “non mi lasciano entrare nella casa”.

Luca Onestini non ci sta e torna ad attaccare il Grande Fratello. Alla semifinale della sedicesima edizione del reaity show condotto da Barbara D’Urso mancano pochi minuti. Gianmarco Onestini è l’unico concorrente che potrebbe non ricevere sorprese. Se, infatti, Erica Piamonte, in nomination con Kikò Nalli ed Enrico Contarin potrebbe ricevere una sorpresa questa sera, Gianmarco potrebbe restare a bocca asciuta. Il fratello Luca che nei giorni scorsi aveva pubblicato un duro sfogo sui social, infatti, ha annunciato che non parteciperà alla semifinale del Grande Fratello 2019 e sui social si scaglia contro il reality.

Luca Onestini attacca il Grande Fratello: “non mi lasciano entrare in casa, non sarò presente alla semifinale”

Dopo aver assistito al gesto che Luca Onestini ha fatto per il fratello Gianmarco, i fans hanno chiesto all’ex tronista di Uomini e Donne se, durante la semifinale del Grande Fratello 2019, farà una sorpresa a Gianmarco. Di fronte alla curiosità dei fan, Luca ha deciso di rispondere spiegando di essere a Milano e che non sarà a Roma per la penultima puntata del reality show di canale 5.

“Sono a Milano. Mi state chiedendo se stasera tornerò a Roma per entrare in puntata, ovviamente no. Sono andato ieri proprio perché non mi lasciano entrare nella casa. Ormai è così da due mesi a questa parte, è palese e chiarissimo a tutti. Non c’è problema. Ho fatto Milano – Roma e sono andato a urlare, ho fatto Roma – Milano e sono tornato indietro. Ho spostato tutti i miei impegni perché tanto viene tutto in secondo piano rispetto a mio fratello. Quindi no, stasera non sarò in puntata, lo sosterrò da casa come tutti voi”, ha spiegato Luca.

