Meteo martedì 4 giugno: sereno ovunque, salvo piogge al sud

Nella giornata di martedì atteso un meteo nel complesso stabile e soleggiato sulle regioni del centro. Probabili temporali al pomeriggio sulle Alpi e il sud Italia.

Dopo un maggio piovoso giugno si è aperto all’insegna del caldo e del clima stabile sulle regioni del centro e del nord. Ma se la settimana è cominciata con cieli limpidi e temperature estive in parte della Penisola, nel meridione non sono mancati temporali durante le ore pomeridiane. Per domani la situazione dovrebbe restare la stessa con probabili precipitazioni attese sull’arco alpino.

Secondo le più recenti previsioni i prossimi giorni vedranno l’anticiclone importante protagonista con cieli tersi da nord a sud e temperature finalmente come vogliono le medie stagionali o addirittura superiori.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 4 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al settentrione dello Stivale avranno a che fare con delle piogge qua e là sin dalle ore mattutine sulle Alpi Centrali, mentre nelle ore pomeridiane dovrebbero arriva acquazzoni e temporali. Ancora un po’ d’acqua alla sera con probabili passaggio verso le zone pedemontane del Piemonte. Più asciutto in nottata.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso sole in mattinata, mentre al pomeriggio l’instabilità dovrebbe prendere il sopravvento specialmente sulle aree interne, quando si faranno sentire acquazzoni e temporali. Precipitazioni in esaurimento alla sera con cieli nel complesso sereni o poco nuvolosi un po’ ovunque. Sulla Toscana condizioni perlopiù stabili con schiarite ampie alternate a qualche nuvola diffusa nel corso della giornata sia sulla costa, sia nell’entroterra. Cieli tersi alla sera.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole clima stabile nella prima fetta di giornata. In seguito previsti fenomeni locali, anche a carattere temporalesco, specialmente sulle aree interne tra il Molise, la Campania e la Basilicata. Secco alla sera e alla notte con spazi di sereno ampi. Sulla Calabria meteo stabile con schiarite ampie su buona parte del territorio. Delle piogge sono attese al pomeriggio sui rilievi. Cieli tersi alla sera su tutti i settori, non fosse per qualche addensamento lungo la costa tirrenica.

Le temperature saranno stazionarie o in salita sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI